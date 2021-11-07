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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

7 ноября 2021 15:53
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В Самаре за сутки заболели 629 человек.

7 ноября в регионе подтверждено 1695 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 629 в г. Самара
- 378 в г. Тольятти
- 77 в г. Новокуйбышевск
- 74 в г. Сызрань
- 70 в г. Отрадный
- 47 в г. Кинель
- 32 в Нефтегорском районе
- 29 в Сергиевском районе
- 27 в Ставропольском районе
- 23 в Волжском районе
- 22 в г. Чапаевск
- 21 в Кинель-Черкасском районе
- 20 в г. Похвистнево
- 19 в Приволжском районе
- 18 в Богатовском районе
- 17 в Кинельском районе
- 16 в Большеглушицком районе
- 15 в г. Октябрьск
- 13 в Пестравском районе
- 12 в Похвистневском районе
- 12 в Клявлинском районе
- 12 в Исаклинском районе
- 12 в Красноярском районе
- 12 в Кошкинском районе
- 11 в Красноармейском районе
- 11 в г. Жигулевск
- 10 в Большечерниговском районе
- 9 в Хворостянском районе
- 7 в Алексеевском районе
- 7 в Борском районе
- 7 в Елховском районе
- 7 в Челно-Вершинском районе
- 5 в Безенчукском районе
- 5 в Камышлинском районе
- 4 в Шигонском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 2 в Сызранском районе
1547 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 148 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 144364 случая коронавируса.

Скончались 4810 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 57, 62, 76, 87 лет;
женщины 42, 79 лет;
женщины 52, 61, 73, 74, 76, 81, 83, 83, 84 лет, мужчины 70, 76, 81, 81, 93 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчины 69, 78 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 150,64, по стране - 169,05.
​​Коэффициент летальности в области - 3,33, в стране - 2,81.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10823, нарастающим итогом 4195939.

 

Фото:   pixabay

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