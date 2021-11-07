Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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7 ноября в регионе подтверждено 1695 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 629 в г. Самара

- 378 в г. Тольятти

- 77 в г. Новокуйбышевск

- 74 в г. Сызрань

- 70 в г. Отрадный

- 47 в г. Кинель

- 32 в Нефтегорском районе

- 29 в Сергиевском районе

- 27 в Ставропольском районе

- 23 в Волжском районе

- 22 в г. Чапаевск

- 21 в Кинель-Черкасском районе

- 20 в г. Похвистнево

- 19 в Приволжском районе

- 18 в Богатовском районе

- 17 в Кинельском районе

- 16 в Большеглушицком районе

- 15 в г. Октябрьск

- 13 в Пестравском районе

- 12 в Похвистневском районе

- 12 в Клявлинском районе

- 12 в Исаклинском районе

- 12 в Красноярском районе

- 12 в Кошкинском районе

- 11 в Красноармейском районе

- 11 в г. Жигулевск

- 10 в Большечерниговском районе

- 9 в Хворостянском районе

- 7 в Алексеевском районе

- 7 в Борском районе

- 7 в Елховском районе

- 7 в Челно-Вершинском районе

- 5 в Безенчукском районе

- 5 в Камышлинском районе

- 4 в Шигонском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 2 в Сызранском районе

1547 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 148 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 144364 случая коронавируса.



Скончались 4810 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 57, 62, 76, 87 лет;

женщины 42, 79 лет;

женщины 52, 61, 73, 74, 76, 81, 83, 83, 84 лет, мужчины 70, 76, 81, 81, 93 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчины 69, 78 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 150,64, по стране - 169,05.

​​Коэффициент летальности в области - 3,33, в стране - 2,81.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10823, нарастающим итогом 4195939.

Фото: pixabay