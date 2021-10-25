Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

25 октября в регионе подтверждено 1184 случая новой коронавирусной инфекции:
- 480 в г. Самара
- 210 в г. Тольятти
- 54 в г. Новокуйбышевск
- 39 в г. Отрадный
- 34 в г. Сызрань
- 33 в г. Кинель
- 28 в Нефтегорском районе
- 22 в Ставропольском районе
- 20 в Сергиевском районе
- 19 в Кинель-Черкасском районе
- 17 в Приволжском районе
- 14 в Волжском районе
- 15 в г. Чапаевск
- 15 в г. Похвистнево
- 14 в Кинельском районе
- 13 в Клявлинском районе
- 12 в Большеглушицком районе
- 11 в Похвистневском районе
- 11 в Пестравском районе
- 11 в Богатовском районе
- 10 в Кошкинском районе
- 10 в г. Октябрьск
- 10 в Красноармейском районе
- 9 в Борском районе
- 9 в Исаклинском районе
- 8 в Большечерниговском районе
- 8 в г. Жигулевск
- 7 в Хворостянском районе
- 7 в Алексеевском районе
- 6 в Красноярском районе
- 6 в Елховском районе
- 5 в Камышлинском районе
- 5 в Челно-Вершинском районе
- 5 в Шенталинском районе
- 4 в Шигонском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 1 в Сызранском районе
1164 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 20 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 125004 случая коронавируса.
Скончались 4442 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщины 62, 84, 84, 87, 88 лет, мужчины 51, 61, 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
двое мужчин 56 лет; мужчина 43 лет;
двое мужчин 69 лет, женщина 60 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 52 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек;
женщина 79 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и пищеварительной систем;
женщина 71 года;
мужчина 83 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 139,12, по стране - 158,68.
Коэффициент летальности в области - 3,55, в стране - 2,8.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 14023, нарастающим итогом 4014730.