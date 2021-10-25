Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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25 октября в регионе подтверждено 1184 случая новой коронавирусной инфекции:

- 480 в г. Самара

- 210 в г. Тольятти

- 54 в г. Новокуйбышевск

- 39 в г. Отрадный

- 34 в г. Сызрань

- 33 в г. Кинель

- 28 в Нефтегорском районе

- 22 в Ставропольском районе

- 20 в Сергиевском районе

- 19 в Кинель-Черкасском районе

- 17 в Приволжском районе

- 14 в Волжском районе

- 15 в г. Чапаевск

- 15 в г. Похвистнево

- 14 в Кинельском районе

- 13 в Клявлинском районе

- 12 в Большеглушицком районе

- 11 в Похвистневском районе

- 11 в Пестравском районе

- 11 в Богатовском районе

- 10 в Кошкинском районе

- 10 в г. Октябрьск

- 10 в Красноармейском районе

- 9 в Борском районе

- 9 в Исаклинском районе

- 8 в Большечерниговском районе

- 8 в г. Жигулевск

- 7 в Хворостянском районе

- 7 в Алексеевском районе

- 6 в Красноярском районе

- 6 в Елховском районе

- 5 в Камышлинском районе

- 5 в Челно-Вершинском районе

- 5 в Шенталинском районе

- 4 в Шигонском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 1 в Сызранском районе

1164 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 20 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 125004 случая коронавируса.



Скончались 4442 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщины 62, 84, 84, 87, 88 лет, мужчины 51, 61, 71 года, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

двое мужчин 56 лет; мужчина 43 лет;

двое мужчин 69 лет, женщина 60 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 52 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек;

женщина 79 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой и пищеварительной систем;

женщина 71 года;

мужчина 83 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 139,12, по стране - 158,68.

​​Коэффициент летальности в области - 3,55, в стране - 2,8.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 14023, нарастающим итогом 4014730.