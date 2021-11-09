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Человечеству никогда не удастся победить коронавирус – эта инфекция пришла к нам навсегда. Однако COVID-19 можно будет поставить под контроль, заявил «Вечерней Москве» микробиолог, научный руководитель Главного управления НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

Он пояснил, что вирус под воздействием препаратов меняется, чтобы не попасть под их действие. Все производители используют вакцину, основанную на поверхностном белке. Действие некоторых вакцин, таких как АКДС, длится семь-восемь лет, но очень мало препаратов даёт пожизненный иммунитет.

По мнению Зверева, идеальной будет ситуация, при которой коронавирус станет сезонным заболеванием наподобие гриппа, передает Радио Маяк.