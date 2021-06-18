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Более половины жителей Самары против введения COVID-паспортов

18 июня 2021 14:00
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Более половины жителей Самары против введения COVID-паспортов

В Карелии ввели COVID-паспорта для предприятий: власти обещают преференции для работодателей, у которых не меньше 60% работников прошли вакцинацию либо переболели COVID-19 после 1 января 2021 года. Среди населения поддержка введения COVID-паспортов растет, но очень медленно: всего на 5 процентных пунктов за полгода. Сторонников идеи введения COVID-паспортов больше среди жителей Омска, Челябинска и Казани, а противников — среди москвичей и жителей Северной столицы. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

17% россиян одобряют идею введения COVID-паспортов для людей с антителами к коронавирусу или сделавших прививку, 65% против подобной инициативы. Чаще остальных поддерживают введение подобного документа респонденты старше 45 лет.

Среди жителей городов-миллионников чаще остальных поддерживают идею ввода COVID-паспортов для людей с антителами к коронавирусу или сделавших прививку в Омске и Челябинске (по 23%). В Казани и Красноярске сторонников подобной инициативы 21% и 19% соответственно.. Одобряющих введение COVID-паспортов в Екатеринбурге и Самаре — по 18%. При этом более чем каждый второй в Самаре против такой инициативы: среди горожан процент противников составляет 55%, а 27% респондентов затруднились ответить. В Новосибирске, Перми и Уфе по 16% респондентов поддерживают COVID-паспорта, в Краснодаре — 15%. Одобряют подобную инициативу жители Воронежа и Нижнего Новгорода (по 14%). Против ввода COVID-паспортов для людей с антителами к коронавирусу или сделавших прививку больше всего среди москвичей (68%), жителей Санкт-Петербурга (63%), Волгограда (60%) и Ростова-на-Дону (59%).
По сравнению с аналогичными исследованиями, число россиян, поддерживающих введение COVID-паспортов, растет, но очень медленно: в январе сторонников подобной инициативы было 12%, сейчас — 17%.

Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 335
Время проведения: 16—17 июня 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

Фото: Pixabay.com

Теги: COVID-паспорта коронавирус

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