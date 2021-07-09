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Более 50% железнодорожников Куйбышевской магистрали прошли вакцинацию первым компонентом против Covid-19

9 июля 2021 12:28
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Более 50% железнодорожников Куйбышевской магистрали прошли вакцинацию первым компонентом против Covid-19

На Куйбышевской железной дороге проходит кампания по вакцинации против коронавирусной инфекции «Covid-19». На сегодняшний день первым компонентом отечественных двухкомпонентных вакцин «Спутник V», «ЭпиВак» или «КовиВак» привиты свыше 23 тысяч работников магистрали, что составляет более половины от общего числа сотрудников. Прививку вторым компонентом вакцины получили порядка 13 тысяч работников.

На КбшЖД в учреждениях сети «РЖД-Медицина» действуют 13 стационарных и более 20 мобильных прививочных пунктов. Стационарные пункты вакцинации размещены во всех поликлиниках, а также в медпунктах на железнодорожных вокзалах Самара, Уфа и Сызрань-1. В них прививку могут получить не только работники железнодорожного транспорта, но и все жители, прикрепленные к данным лечебным учреждениям (по полису ОМС). Вакцинация также организована в железнодорожных поликлиниках в Ульяновске, Пензе, Рузаевке, Абдулино, Бугульме, Уфе и Стерлитамаке. 

Для удобства железнодорожников и для обеспечения непрерывности рабочего процесса с начала года медицинские сотрудники организовали порядка 200 выездов мобильных прививочных бригад на железнодорожные предприятия, в том числе на удаленные железнодорожные станции. 

Кроме того, на полигоне Куйбышевской железной дороги развернута полномасштабная  информационно-разъяснительная работа о необходимости проведения вакцинации и способах защиты от новой коронавирусной инфекции

 

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