Армен Бенян рассказал, вышла ли Самарская область на плато по заболеваемости коронавирусом

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Для системы здравоохранения – это самый принципиальный вопрос. Об этом Министр рассказал в прямом эфире из Центра управления регионом Самарской области. По его словам, за последнюю неделю общее количество вновь появляющихся пациентов наконец-то стабилизировалось.

«В первую неделю нерабочих дней мы наблюдали снижение, потом в течение прошлой недели заболеваемость стабилизировалось. Для нас очень показательна будет нынешняя неделя, потому что люди вышли на работу, дети пошли в школу, посмотрим, как развернется ситуация и подтвердятся ли наши предположения, что это плато. Нам важна объективизация», - уточнил Армен Бенян.

В соцсетях просят объяснить противоречие: почему при снижении заболеваемости Самарская область по-прежнему держится на 4 месте в рейтинге ковид по РФ? Министр ответил, что в регионе существенно изменился подход к диагностике и ее качество. Если в первую и вторую волну тестирование выявляло 4-6% заболевших, то теперь эта цифра увеличилась до 15-20%.

«Основным эффектом нерабочих дней стало уменьшение заболевших почти в 1.5 раза. Сейчас таких пациентов 4-5 тыс. Но, учитывая, что тестирование мы проводим всем, а тех, у кого отрицательный тест мы стали проверять повторно - мы повысили охват тестирования и качество тестирования. Отсюда и возникает кажущееся противоречие - вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции пока не становится меньше, при том что общее количество пациентов, которые находятся на лечении одновременно, и количество вновь выявляемых случаев ежедневно существенно уменьшилось», - подчеркнул Министр.

Также Армен Бенян рассказал, что на сегодняшний день главным критерием в работе региональной медицины, является количество свободных коек. До начала нерабочих дней в резерве были около 500 свободных мест. Сейчас их уже 1700. Общее количество коек в ковидных стационарах – 8.5 тысяч.