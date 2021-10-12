Алексей Софронов: Основная проблема фуд-кортов - это большое скопление посетителей, которыми сложно управлять

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11 октября прошло заседание оперштаба под председательством Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, на котором обсудили вопросы о введении QR-кодов и 50% загрузки в ресторанах на фуд-кортах в торговых центрах. Руководитель департамента ценового и тарифного регулирования Алексей Софронов рассказал для чего нужны новые ковидные ограничения в общепите Самарской области.

"Как показывает практика, основная проблема фуд-кортов, это большое скопление посетителей, которыми сложно управлять. Так, в среднем, до 40% посетителей торгового центра идут на фуд-корты. Это более 2000 человек в день, в выходные дни цифра может достигать 10000 человек. В крупных ресторанах (с количеством более 200 посадочных мест) в будни не более 200 гостей в день, в выходные 400-500. Соответственно 50% загрузка уменьшит проходимость ресторанов вдвое. Самое главное, что обеспечен управляемый процесс рассадки посетителей, так как в штате есть администраторы, хостес, которые встречают гостей, обрабатывают им руки антисептиком, проводят термометрию, напоминают о необходимости надеть маску и провожают к столу. Рестораны имеют отдельное, хорошо проветриваемое помещение с необходимым количеством рециркуляторов, их сотрудники систематически проводят обработку всех поверхностей до и после визита каждого гостя в соответствии с санитарными нормами. Каждый ресторан регулярно проверяется сотрудниками органов местного самоуправления по отдельному чек-листу на полноту исполняемых санитарно-эпидемиологических требований.



Особо отмечу, что для ресторанов действуют дополнительные ограничительные меры в виде закрытия танцевальных площадок, что значительно сокращает контакт посетителей друг с другом.

В штате операторов фуд-кортов отсутствуют сотрудники, которые обеспечивают выполнение всех санитарных норм и правил @63rospotrebnadzor.official, в результате рассадка на фуд-кортах представляет собой крайне сложно контролируемый процесс. Нахождение людей с QR-кодами на территории фуд-кортов значительно снизит риск и звероятность распространения вирусной инфекции".