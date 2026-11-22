Справочник для тех, кто хочет проверить сразу всё: что положено именно вам, сколько это стоит и когда суммы меняются. В начале 2027 года все ключевые цифры пересчитываются — прожиточный минимум, МРОТ, детские пособия, региональные доплаты — и у большинства выплат меняется механизм. В статье — сводная таблица по категориям, календарь индексаций, новые правила (двойная индексация пенсий, порог 10 МРОТ для единого пособия) и типичные ошибки при оформлении. Данные — на 22 ноября 2026 года; суммы на 2027 год, где не утверждены окончательно, помечены как прогнозные.
Базовые цифры 2027 года, от которых считаются выплаты
Постановление Правительства Самарской области № 673 от 19.10.2026 утверждает прожиточный минимум региона на 2027 год:
|Показатель
|2026 год
|2027 год
|Рост
|ПМ на душу населения
|17 803 ₽
|19 013 ₽
|+6,8%
|ПМ для трудоспособного населения
|18 803 ₽
|20 724 ₽
|+6,8%
|ПМ для пенсионеров
|15 311 ₽
|16 351 ₽
|+6,8%
|ПМ для детей
|17 267 ₽
|18 443 ₽
|+6,8%
|МРОТ (федеральный)
|27 093 ₽
|28 935 ₽
|+6,8%
Смысл ПМ для читателя: от него считаются социальная доплата к пенсии, единое пособие, субсидия ЖКХ и большинство региональных доплат. МРОТ влияет на минимальный доход для единых пособий и больничные.
Календарь индексаций 2027: что и когда повышается
Год начинается не с «одной прибавки», а с целого календаря — и пропустив его, легко потерять деньги:
|Дата
|Что индексируется
|На сколько
|1 января 2027
|Прожиточный минимум, единое пособие, МРОТ, минимальные пенсии с соцдоплатой
|+6,8% (проект)
|1 февраля 2027
|Страховые пенсии (первая из двух), ЕДВ, материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребёнка, набор социальных услуг
|+6,8% (по фактической инфляции за 2026 год)
|1 февраля 2027
|Региональные ЕДВ Самарской области (по постановлению правительства области)
|по прогнозу социально-экономического развития
|1 апреля 2027
|Вторая индексация страховых пенсий (новинка 2027 года), социальные пенсии
|+3,3% (пенсии), +6,8% (социальные)
Ключевое изменение 2027 года — двойная индексация страховых пенсий. Впервые с 2025-го страховые пенсии проиндексируют дважды за год: с 1 февраля — по инфляции, с 1 апреля — дополнительно на разницу между ростом средней зарплаты и инфляцией. Средств на обе индексации заложено в бюджете. Суммарно за год прибавка может превысить 10%, но у каждого пенсионера она индивидуальна — зависит от стажа и накопленных баллов.
Пенсионеры: доплаты и льготы
Федеральные
- Страховая пенсия — индексация дважды: 1 февраля и 1 апреля 2027 года. В 2026 году фиксированная выплата — 9 584,69 ₽, стоимость ИПК — 156,76 ₽; после февральской индексации эти цифры вырастут примерно на 6,8%.
- Социальная доплата до прожиточного минимума — автоматически назначается неработающим пенсионерам, чья пенсия с доплатами ниже ПМ. В Самарской области в 2027 году это 16 351 ₽. С 1 января 2027 года доплата вырастет вместе с ПМ — автоматически, без заявлений
- ЕДВ федеральным категориям (инвалиды, участники ВОВ, чернобыльцы и др.) — индексация с 1 февраля
Региональные ЕДВ Самарской области (действующие суммы 2026 года, с 1 января 2027 индексируются)
Постановления правительства области № 894 и № 895 от 19.12.2025 проиндексировали эти выплаты на 5,6% в 2026 году; в 2027-м — новая индексация.
|Категория
|ЕДВ в 2026 году
|Ветераны труда
|1 024 ₽
|Труженики тыла
|968 ₽
|Реабилитированные лица
|1 275 ₽
|Пострадавшие от политических репрессий
|968 ₽
|Ветераны труда Самарской области (по стажу в области)
|968 ₽
|Ветераны труда Самарской области (по званиям и наградам)
|968–1 745 ₽
|«Дети войны» (ежегодная, ко Дню Победы)
|1 505 ₽
|Доплата к пенсии инвалидам боевых действий
|2 914 ₽
|Доплата к пенсии членам семей погибших (умерших) участников боевых действий
|1 945 ₽
Точные суммы 2027 года станут известны в декабре 2026 — январе 2027, когда выйдет новое постановление правительства области. Мы обновим таблицу — добавьте страницу в закладки.
Другие региональные меры пенсионерам
- Компенсация 50% ЖКУ и капремонта — ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным и пострадавшим от репрессий;
- Взносы на капремонт: одиноким неработающим пенсионерам — 50% с 70 лет, 100% с 80 лет;
- Бесплатные путёвки на санаторно-курортное лечение — при доходе до 1,5 ПМ пенсионера (в 2026 году — до 22 966,55 ₽; в 2027-м порог вырастет вместе с ПМ);
- Бесплатные зубные протезы — ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным (кроме драгметаллов);
- Выплата на проезд 270 ₽ в месяц — пенсионерам, не получающим ЕДВ ;
- Транспортный налог: льготникам 55+ (пенсионного возраста) — 50% скидка на одно транспортное средство каждого вида
Семьи с детьми
Федеральные выплаты
|Выплата
|2026 год
|2027 год (прогноз)
|Материнский капитал на первого ребёнка
|728 921,90 ₽
|778 488,59 ₽
|Маткапитал на второго (если не получали на первого)
|963 243,17 ₽
|1 028 743,71 ₽
|Доплата за второго (если сертификат на первого уже был)
|234 321,27 ₽
|250 255,12 ₽
|Единовременное пособие при рождении ребёнка
|28 467,80 ₽
|30 385,08 ₽
|Максимальное пособие по уходу до 1,5 лет
|~89 000 ₽
|до 95 500 ₽
Индексация маткапитала — с 1 февраля 2027 года по фактической инфляции за 2026 год (прогноз Минтруда — 6,8%). Впервые маткапитал на второго ребёнка превысит 1 млн ₽, а при трёх и более детях суммарная поддержка по сертификатам составит около 1,5 млн ₽. Неиспользованный остаток сертификата индексируется автоматически.
Единое пособие: два важных изменения 2027 года
- Сумма вырастет вместе с ПМ. В Самарской области ПМ на ребёнка в 2027 году — 18 443 ₽, значит максимальный размер единого пособия:
|Доля ПМ
|Пособие на ребёнка 0–17 лет
|Пособие беременной
|50% (базовый)
|9 221 ₽
|10 362 ₽
|75%
|13 832 ₽
|15 543 ₽
|100% (максимум)
|18 443 ₽
|20 724 ₽
- Право пересчитывается автоматически с 1 января — не нужно подавать новое заявление: СФР сам пересчитает размер с учётом нового ПМ. Но вот порог минимального дохода меняется и может стать причиной отказа: с 2027 года он поднимается с 8 МРОТ до 10 МРОТ — 289 350 ₽ в год. Это значит: если в 2026-м вы проходили по 216 744 ₽, в 2027-м формально нужно 289 350 ₽ заработка за расчётный период. При этом порог теперь привязан к средней зарплате региона (Росстат за год до подачи) — ¼ СНЗП на одного ребёнка, ⅓ на двоих, ½ на троих и более. Для Самарской области это может быть как плюс, так и минус — уточняйте расчёт в СФР.
Региональные меры семьям с детьми (Самарская область)
- 100 000 ₽ — женщинам, родившим первого ребёнка в возрасте от 18 до 25 лет (в 2026 году выплата предоставлена около 1 700 женщинам) ;
- 250 000 ₽ взамен бесплатного земельного участка — многодетным, стоящим на учёте как имеющие право на участок ;
- Ежемесячная доплата семьям, родившим четверых и более детей одновременно (закреплена областными актами, порядок актуализирован в апреле 2026 года) ;
- Компенсация части родительской платы за детский сад — порядок актуализирован постановлением 2026 года;
- Льготный выход на пенсию многодетным мамам: с тремя детьми — в 57 лет, с четырьмя — в 56, с пятью и более — в 50 лет (с 2026 года в стаж учитываются все периоды ухода до 1,5 лет без ограничения).
Инвалиды
Федеральные выплаты индексируются 1 февраля 2027 года (в 2026 году ЕДВ выросла на 5,6%; ожидаемая индексация 2027-го — по инфляции):
|Категория
|ЕДВ 2026 (с НСУ)
|ЕДВ 2026 (без НСУ)
|I группа
|4 331,97 ₽
|6 157,22 ₽
|II группа, дети-инвалиды
|2 571,98 ₽
|4 397,23 ₽
|III группа
|1 694,76 ₽
|3 520,01 ₽
- Выплата по уходу за ребёнком-инвалидом — 11 563,20 ₽ в месяц неработающему родителю (индексируется с 1 февраля; можно сохранить при работе на неполный день);
- Надбавка к пенсии за уход — инвалиды I группы: 1 413,86 ₽ к страховой, 1 470,64 ₽ к социальной;
- НСУ — лекарства, путёвка, проезд к лечению; отказ или сохранение заявлением до 1 октября текущего года;
- Компенсация 50% взноса на капремонт — инвалидам I и II групп, детям-инвалидам (от минимального взноса и нормативной площади);
- Технические средства реабилитации, протезы, собака-поводырь с содержанием (39 951 ₽/мес на содержание в 2026 году) — по ИПРА;
- 50% компенсация ОСАГО — если автомобиль необходим по медицинским показаниям и это отражено в ИПРА
СВО: участники и семьи
- 1 400 000 ₽ — единовременная выплата гражданам, заключившим контракт о добровольном поступлении на военную службу (в Самарской области)
- Губернаторская выплата 1 000 000 ₽ семьям погибших — указ № 260-У; приём заявлений до 10 декабря 2026 года (см. подробности в статье «Выплаты семьям погибших»);
- С 2027 года действует выплата семьям погибших в результате атаки БПЛА — указ Губернатора № 174-У от 17.04.2026 внёс соответствующую категорию в механизм единовременной социальной выплаты
- Доплата к пенсии 1 945 ₽ — членам семей погибших участников боевых действий (индексируется с 1 января)
- Санаторно-курортное лечение в центрах реабилитации СФР — до 21 дня раз в год, для Героев России и инвалидов I группы — вне очереди, с сопровождающими по показаниям
- 201 000 ₽ на газификацию — участникам СВО и членам их семей, а также другим категориям (см. блок ниже)
Малообеспеченные семьи: социальный контракт и субсидия ЖКХ
Социальный контракт
Условие — среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума (в 2027 году — 19 013 ₽ на душу). Направления и суммы:
|Направление
|Сумма
|Поиск работы, профобучение
|19 405 ₽ единовременно + 19 405 ₽ ежемесячно после трудоустройства (до 3 мес)
|Обучение
|до 30 000 ₽ единовременно + 9 702,50 ₽ в период обучения
|Открытие ИП/самозанятость
|до 350 000 ₽ (не более 15% — на аренду)
|Личное подсобное хозяйство
|до 200 000 ₽
|Преодоление трудной жизненной ситуации
|19 405 ₽ ежемесячно (до 6 месяцев)
Срок контракта — от 3 до 12 месяцев. В 2026 году в области заключено более 2 800 контрактов, на меру заложено более 93 млн ₽
Субсидия на оплату ЖКУ
Порог в Самарской области — 22% совокупного дохода семьи (для групп с низкими доходами порог ниже: 20%, 15% и 10%). Субсидия назначается на 6 месяцев, при подаче до 15-го числа месяца действует с 1-го числа этого месяца. Ключевые условия: отсутствие судебной задолженности за ЖКУ (за последние 3 года) и постоянная регистрация в области. Оформление — через Госуслуги, МФЦ или ГКУ соцзащиты; решение — 10 рабочих дней.
Практическая деталь: субсидия считается от социальной нормы площади (около 18 м² на человека), а не от всей квартиры — в большой квартире с превышением компенсируют только нормативную часть
Газификация: 201 000 ₽
Единовременная социальная выплата на приобретение и установку внутридомового газового оборудования, проектирование и строительство газораспределительных сетей — до 201 000 ₽. Кому положена в Самарской области: одиноким пенсионерам с доходом ниже ПМ, получателям субсидий на ЖКУ, труженикам тыла, инвалидам, участникам СВО и членам их семей, ветеранам и инвалидам боевых действий и членам их семей (при гибели).
Пострадавшие от ЧС и терактов: новые механизмы
В апреле 2026 года область оформила два механизма, которые стоит знать жителям:
- Постановление № 238 от 10.04.2026 — единовременное пособие членам семей погибших (умерших) в результате террористических актов на территории области, пострадавшим от вреда здоровью и бывшим заложникам, а также финансовая помощь и компенсации за утрату имущества (в том числе предпринимателям);
- Указ № 174-У от 17.04.2026 — единовременная социальная выплата членам семей погибших в результате атаки БПЛА, при условии проживания погибшего или члена семьи в Самарской области на дату гибели (и неполучения аналогичной выплаты в другом регионе);
- Приказ минсоцполитики № 221 от 17.04.2026 — единовременное пособие семьям погибших (умерших) в результате ЧС природного и техногенного характера.
Частые вопросы
«Как узнать, что мне положено?» Три пути: консультация в ГКУ соцзащиты по месту жительства (адреса по округам Самары — отдельный материал), проверка через Госуслуги (услуга «Соцподдержка» подбирает меры по анкете), телефон горячей линии минсоцполитики области. Хаб-статья — не замена персональной консультации: право зависит от дохода, состава семьи и статуса.
«Единое пособие назначено в 2026 году — надо ли переоформлять на 2027-й?» Нет: пособие продлевается автоматически, размер пересчитывается с 1 января 2027 года по новому ПМ. Но учтите порог 10 МРОТ и проверку поступлений на банковские счета с апреля 2027 года.
«Пенсия маленькая — что с доплатой в 2027-м?» Социальная доплата до ПМ назначается автоматически — если пенсия с надбавками ниже 16 351 ₽ в месяц, разницу доплатит государство (региональная или федеральная доплата в зависимости от вида пенсии). С 1 января сумма доплаты вырастет вместе с ПМ.
«Если я оформлю несколько выплат — суммируются?» Не всегда: по правилам заменяемости по многим региональным доплатам выбирается одна. Но по федеральным (ЕДВ, пенсия, единое пособие) — складываются. Точную комбинацию лучше проверять в соцзащите.
«Маткапитал: если у меня двое детей 2019 года рождения?» Сертификат оформляется на первого (доплата за второго не положена) — 778 488,59 ₽ с 1 февраля 2027 года. Если первенец родился после 2020 года, за второго будет доплата.
«Одинокая мама с тремя детьми: сколько поддержки в 2027 году?» Пример расчёта: единое пособие на каждого ребёнка (до 18 443 ₽ на каждого при праве) + региональные выплаты многодетным (например, 250 000 ₽ за участок или ежемесячная доплата за четвёрых+) + субсидия ЖКХ + маткапитал при рождении. Точную сумму считать с учётом дохода и имущества семьи — суммы зависят от конкретной ситуации.
Полезные ссылки
Выплаты семьям погибших участников СВО в 2026 году: полный справочник по Самарской области
Налоги в Самарской области: как прочитать уведомление, не переплатить и вернуть деньги за лечение, обучение и жильё
ЖКХ: квитанция, долги, субсидии, отопительный сезон — справочник для жителя Самарской области (2026)
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