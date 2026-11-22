Справочник для тех, кто хочет проверить сразу всё: что положено именно вам, сколько это стоит и когда суммы меняются. В начале 2027 года все ключевые цифры пересчитываются — прожиточный минимум, МРОТ, детские пособия, региональные доплаты — и у большинства выплат меняется механизм. В статье — сводная таблица по категориям, календарь индексаций, новые правила (двойная индексация пенсий, порог 10 МРОТ для единого пособия) и типичные ошибки при оформлении. Данные — на 22 ноября 2026 года; суммы на 2027 год, где не утверждены окончательно, помечены как прогнозные.

Базовые цифры 2027 года, от которых считаются выплаты

Постановление Правительства Самарской области № 673 от 19.10.2026 утверждает прожиточный минимум региона на 2027 год:

Показатель 2026 год 2027 год Рост ПМ на душу населения 17 803 ₽ 19 013 ₽ +6,8% ПМ для трудоспособного населения 18 803 ₽ 20 724 ₽ +6,8% ПМ для пенсионеров 15 311 ₽ 16 351 ₽ +6,8% ПМ для детей 17 267 ₽ 18 443 ₽ +6,8% МРОТ (федеральный) 27 093 ₽ 28 935 ₽ +6,8%

Смысл ПМ для читателя: от него считаются социальная доплата к пенсии, единое пособие, субсидия ЖКХ и большинство региональных доплат. МРОТ влияет на минимальный доход для единых пособий и больничные.

Календарь индексаций 2027: что и когда повышается

Год начинается не с «одной прибавки», а с целого календаря — и пропустив его, легко потерять деньги:

Дата Что индексируется На сколько 1 января 2027 Прожиточный минимум, единое пособие, МРОТ, минимальные пенсии с соцдоплатой +6,8% (проект) 1 февраля 2027 Страховые пенсии (первая из двух), ЕДВ, материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребёнка, набор социальных услуг +6,8% (по фактической инфляции за 2026 год) 1 февраля 2027 Региональные ЕДВ Самарской области (по постановлению правительства области) по прогнозу социально-экономического развития 1 апреля 2027 Вторая индексация страховых пенсий (новинка 2027 года), социальные пенсии +3,3% (пенсии), +6,8% (социальные)

Ключевое изменение 2027 года — двойная индексация страховых пенсий. Впервые с 2025-го страховые пенсии проиндексируют дважды за год: с 1 февраля — по инфляции, с 1 апреля — дополнительно на разницу между ростом средней зарплаты и инфляцией. Средств на обе индексации заложено в бюджете. Суммарно за год прибавка может превысить 10%, но у каждого пенсионера она индивидуальна — зависит от стажа и накопленных баллов.

Пенсионеры: доплаты и льготы

Федеральные

Страховая пенсия — индексация дважды: 1 февраля и 1 апреля 2027 года. В 2026 году фиксированная выплата — 9 584,69 ₽, стоимость ИПК — 156,76 ₽; после февральской индексации эти цифры вырастут примерно на 6,8%.

— индексация дважды: 1 февраля и 1 апреля 2027 года. В 2026 году фиксированная выплата — 9 584,69 ₽, стоимость ИПК — 156,76 ₽; после февральской индексации эти цифры вырастут примерно на 6,8%. Социальная доплата до прожиточного минимума — автоматически назначается неработающим пенсионерам, чья пенсия с доплатами ниже ПМ. В Самарской области в 2027 году это 16 351 ₽. С 1 января 2027 года доплата вырастет вместе с ПМ — автоматически, без заявлений

— автоматически назначается неработающим пенсионерам, чья пенсия с доплатами ниже ПМ. В Самарской области в 2027 году это 16 351 ₽. С 1 января 2027 года доплата вырастет вместе с ПМ — автоматически, без заявлений ЕДВ федеральным категориям (инвалиды, участники ВОВ, чернобыльцы и др.) — индексация с 1 февраля

Региональные ЕДВ Самарской области (действующие суммы 2026 года, с 1 января 2027 индексируются)

Постановления правительства области № 894 и № 895 от 19.12.2025 проиндексировали эти выплаты на 5,6% в 2026 году; в 2027-м — новая индексация.

Категория ЕДВ в 2026 году Ветераны труда 1 024 ₽ Труженики тыла 968 ₽ Реабилитированные лица 1 275 ₽ Пострадавшие от политических репрессий 968 ₽ Ветераны труда Самарской области (по стажу в области) 968 ₽ Ветераны труда Самарской области (по званиям и наградам) 968–1 745 ₽ «Дети войны» (ежегодная, ко Дню Победы) 1 505 ₽ Доплата к пенсии инвалидам боевых действий 2 914 ₽ Доплата к пенсии членам семей погибших (умерших) участников боевых действий 1 945 ₽

Точные суммы 2027 года станут известны в декабре 2026 — январе 2027, когда выйдет новое постановление правительства области. Мы обновим таблицу — добавьте страницу в закладки.

Другие региональные меры пенсионерам

Компенсация 50% ЖКУ и капремонта — ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным и пострадавшим от репрессий;

— ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным и пострадавшим от репрессий; Взносы на капремонт : одиноким неработающим пенсионерам — 50% с 70 лет, 100% с 80 лет;

: одиноким неработающим пенсионерам — 50% с 70 лет, 100% с 80 лет; Бесплатные путёвки на санаторно-курортное лечение — при доходе до 1,5 ПМ пенсионера (в 2026 году — до 22 966,55 ₽; в 2027-м порог вырастет вместе с ПМ);

— при доходе до 1,5 ПМ пенсионера (в 2026 году — до 22 966,55 ₽; в 2027-м порог вырастет вместе с ПМ); Бесплатные зубные протезы — ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным (кроме драгметаллов);

— ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным (кроме драгметаллов); Выплата на проезд 270 ₽ в месяц — пенсионерам, не получающим ЕДВ ;

— пенсионерам, не получающим ЕДВ ; Транспортный налог: льготникам 55+ (пенсионного возраста) — 50% скидка на одно транспортное средство каждого вида

Семьи с детьми

Федеральные выплаты

Выплата 2026 год 2027 год (прогноз) Материнский капитал на первого ребёнка 728 921,90 ₽ 778 488,59 ₽ Маткапитал на второго (если не получали на первого) 963 243,17 ₽ 1 028 743,71 ₽ Доплата за второго (если сертификат на первого уже был) 234 321,27 ₽ 250 255,12 ₽ Единовременное пособие при рождении ребёнка 28 467,80 ₽ 30 385,08 ₽ Максимальное пособие по уходу до 1,5 лет ~89 000 ₽ до 95 500 ₽

Индексация маткапитала — с 1 февраля 2027 года по фактической инфляции за 2026 год (прогноз Минтруда — 6,8%). Впервые маткапитал на второго ребёнка превысит 1 млн ₽, а при трёх и более детях суммарная поддержка по сертификатам составит около 1,5 млн ₽. Неиспользованный остаток сертификата индексируется автоматически.

Единое пособие: два важных изменения 2027 года

Сумма вырастет вместе с ПМ. В Самарской области ПМ на ребёнка в 2027 году — 18 443 ₽, значит максимальный размер единого пособия:

Доля ПМ Пособие на ребёнка 0–17 лет Пособие беременной 50% (базовый) 9 221 ₽ 10 362 ₽ 75% 13 832 ₽ 15 543 ₽ 100% (максимум) 18 443 ₽ 20 724 ₽

Право пересчитывается автоматически с 1 января — не нужно подавать новое заявление: СФР сам пересчитает размер с учётом нового ПМ. Но вот порог минимального дохода меняется и может стать причиной отказа: с 2027 года он поднимается с 8 МРОТ до 10 МРОТ — 289 350 ₽ в год. Это значит: если в 2026-м вы проходили по 216 744 ₽, в 2027-м формально нужно 289 350 ₽ заработка за расчётный период. При этом порог теперь привязан к средней зарплате региона (Росстат за год до подачи) — ¼ СНЗП на одного ребёнка, ⅓ на двоих, ½ на троих и более. Для Самарской области это может быть как плюс, так и минус — уточняйте расчёт в СФР.

Региональные меры семьям с детьми (Самарская область)

100 000 ₽ — женщинам, родившим первого ребёнка в возрасте от 18 до 25 лет (в 2026 году выплата предоставлена около 1 700 женщинам) ;

(в 2026 году выплата предоставлена около 1 700 женщинам) ; 250 000 ₽ взамен бесплатного земельного участка — многодетным, стоящим на учёте как имеющие право на участок ;

— многодетным, стоящим на учёте как имеющие право на участок ; Ежемесячная доплата семьям, родившим четверых и более детей одновременно (закреплена областными актами, порядок актуализирован в апреле 2026 года) ;

(закреплена областными актами, порядок актуализирован в апреле 2026 года) ; Компенсация части родительской платы за детский сад — порядок актуализирован постановлением 2026 года;

— порядок актуализирован постановлением 2026 года; Льготный выход на пенсию многодетным мамам: с тремя детьми — в 57 лет, с четырьмя — в 56, с пятью и более — в 50 лет (с 2026 года в стаж учитываются все периоды ухода до 1,5 лет без ограничения).

Инвалиды

Федеральные выплаты индексируются 1 февраля 2027 года (в 2026 году ЕДВ выросла на 5,6%; ожидаемая индексация 2027-го — по инфляции):

Категория ЕДВ 2026 (с НСУ) ЕДВ 2026 (без НСУ) I группа 4 331,97 ₽ 6 157,22 ₽ II группа, дети-инвалиды 2 571,98 ₽ 4 397,23 ₽ III группа 1 694,76 ₽ 3 520,01 ₽

Выплата по уходу за ребёнком-инвалидом — 11 563,20 ₽ в месяц неработающему родителю (индексируется с 1 февраля; можно сохранить при работе на неполный день);

— 11 563,20 ₽ в месяц неработающему родителю (индексируется с 1 февраля; можно сохранить при работе на неполный день); Надбавка к пенсии за уход — инвалиды I группы: 1 413,86 ₽ к страховой, 1 470,64 ₽ к социальной;

— инвалиды I группы: 1 413,86 ₽ к страховой, 1 470,64 ₽ к социальной; НСУ — лекарства, путёвка, проезд к лечению; отказ или сохранение заявлением до 1 октября текущего года;

— лекарства, путёвка, проезд к лечению; отказ или сохранение заявлением до 1 октября текущего года; Компенсация 50% взноса на капремонт — инвалидам I и II групп, детям-инвалидам (от минимального взноса и нормативной площади);

— инвалидам I и II групп, детям-инвалидам (от минимального взноса и нормативной площади); Технические средства реабилитации, протезы, собака-поводырь с содержанием (39 951 ₽/мес на содержание в 2026 году) — по ИПРА;

(39 951 ₽/мес на содержание в 2026 году) — по ИПРА; 50% компенсация ОСАГО — если автомобиль необходим по медицинским показаниям и это отражено в ИПРА

СВО: участники и семьи

1 400 000 ₽ — единовременная выплата гражданам, заключившим контракт о добровольном поступлении на военную службу (в Самарской области)

— единовременная выплата гражданам, заключившим контракт о добровольном поступлении на военную службу (в Самарской области) Губернаторская выплата 1 000 000 ₽ семьям погибших — указ № 260-У; приём заявлений до 10 декабря 2026 года (см. подробности в статье «Выплаты семьям погибших»);

— указ № 260-У; приём заявлений до 10 декабря 2026 года (см. подробности в статье «Выплаты семьям погибших»); С 2027 года действует выплата семьям погибших в результате атаки БПЛА — указ Губернатора № 174-У от 17.04.2026 внёс соответствующую категорию в механизм единовременной социальной выплаты

— указ Губернатора № 174-У от 17.04.2026 внёс соответствующую категорию в механизм единовременной социальной выплаты Доплата к пенсии 1 945 ₽ — членам семей погибших участников боевых действий (индексируется с 1 января)

— членам семей погибших участников боевых действий (индексируется с 1 января) Санаторно-курортное лечение в центрах реабилитации СФР — до 21 дня раз в год, для Героев России и инвалидов I группы — вне очереди, с сопровождающими по показаниям

— до 21 дня раз в год, для Героев России и инвалидов I группы — вне очереди, с сопровождающими по показаниям 201 000 ₽ на газификацию — участникам СВО и членам их семей, а также другим категориям (см. блок ниже)

Малообеспеченные семьи: социальный контракт и субсидия ЖКХ

Социальный контракт

Условие — среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума (в 2027 году — 19 013 ₽ на душу). Направления и суммы:

Направление Сумма Поиск работы, профобучение 19 405 ₽ единовременно + 19 405 ₽ ежемесячно после трудоустройства (до 3 мес) Обучение до 30 000 ₽ единовременно + 9 702,50 ₽ в период обучения Открытие ИП/самозанятость до 350 000 ₽ (не более 15% — на аренду) Личное подсобное хозяйство до 200 000 ₽ Преодоление трудной жизненной ситуации 19 405 ₽ ежемесячно (до 6 месяцев)

Срок контракта — от 3 до 12 месяцев. В 2026 году в области заключено более 2 800 контрактов, на меру заложено более 93 млн ₽

Субсидия на оплату ЖКУ

Порог в Самарской области — 22% совокупного дохода семьи (для групп с низкими доходами порог ниже: 20%, 15% и 10%). Субсидия назначается на 6 месяцев, при подаче до 15-го числа месяца действует с 1-го числа этого месяца. Ключевые условия: отсутствие судебной задолженности за ЖКУ (за последние 3 года) и постоянная регистрация в области. Оформление — через Госуслуги, МФЦ или ГКУ соцзащиты; решение — 10 рабочих дней.

Практическая деталь: субсидия считается от социальной нормы площади (около 18 м² на человека), а не от всей квартиры — в большой квартире с превышением компенсируют только нормативную часть

Газификация: 201 000 ₽

Единовременная социальная выплата на приобретение и установку внутридомового газового оборудования, проектирование и строительство газораспределительных сетей — до 201 000 ₽. Кому положена в Самарской области: одиноким пенсионерам с доходом ниже ПМ, получателям субсидий на ЖКУ, труженикам тыла, инвалидам, участникам СВО и членам их семей, ветеранам и инвалидам боевых действий и членам их семей (при гибели).

Пострадавшие от ЧС и терактов: новые механизмы

В апреле 2026 года область оформила два механизма, которые стоит знать жителям:

Постановление № 238 от 10.04.2026 — единовременное пособие членам семей погибших (умерших) в результате террористических актов на территории области, пострадавшим от вреда здоровью и бывшим заложникам, а также финансовая помощь и компенсации за утрату имущества (в том числе предпринимателям);

— единовременное пособие членам семей погибших (умерших) в результате террористических актов на территории области, пострадавшим от вреда здоровью и бывшим заложникам, а также финансовая помощь и компенсации за утрату имущества (в том числе предпринимателям); Указ № 174-У от 17.04.2026 — единовременная социальная выплата членам семей погибших в результате атаки БПЛА, при условии проживания погибшего или члена семьи в Самарской области на дату гибели (и неполучения аналогичной выплаты в другом регионе);

— единовременная социальная выплата членам семей погибших в результате атаки БПЛА, при условии проживания погибшего или члена семьи в Самарской области на дату гибели (и неполучения аналогичной выплаты в другом регионе); Приказ минсоцполитики № 221 от 17.04.2026 — единовременное пособие семьям погибших (умерших) в результате ЧС природного и техногенного характера.

Частые вопросы

«Как узнать, что мне положено?» Три пути: консультация в ГКУ соцзащиты по месту жительства (адреса по округам Самары — отдельный материал), проверка через Госуслуги (услуга «Соцподдержка» подбирает меры по анкете), телефон горячей линии минсоцполитики области. Хаб-статья — не замена персональной консультации: право зависит от дохода, состава семьи и статуса.

«Единое пособие назначено в 2026 году — надо ли переоформлять на 2027-й?» Нет: пособие продлевается автоматически, размер пересчитывается с 1 января 2027 года по новому ПМ. Но учтите порог 10 МРОТ и проверку поступлений на банковские счета с апреля 2027 года.

«Пенсия маленькая — что с доплатой в 2027-м?» Социальная доплата до ПМ назначается автоматически — если пенсия с надбавками ниже 16 351 ₽ в месяц, разницу доплатит государство (региональная или федеральная доплата в зависимости от вида пенсии). С 1 января сумма доплаты вырастет вместе с ПМ.

«Если я оформлю несколько выплат — суммируются?» Не всегда: по правилам заменяемости по многим региональным доплатам выбирается одна. Но по федеральным (ЕДВ, пенсия, единое пособие) — складываются. Точную комбинацию лучше проверять в соцзащите.

«Маткапитал: если у меня двое детей 2019 года рождения?» Сертификат оформляется на первого (доплата за второго не положена) — 778 488,59 ₽ с 1 февраля 2027 года. Если первенец родился после 2020 года, за второго будет доплата.

«Одинокая мама с тремя детьми: сколько поддержки в 2027 году?» Пример расчёта: единое пособие на каждого ребёнка (до 18 443 ₽ на каждого при праве) + региональные выплаты многодетным (например, 250 000 ₽ за участок или ежемесячная доплата за четвёрых+) + субсидия ЖКХ + маткапитал при рождении. Точную сумму считать с учётом дохода и имущества семьи — суммы зависят от конкретной ситуации.

Полезные ссылки

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Налоги в Самарской области: как прочитать уведомление, не переплатить и вернуть деньги за лечение, обучение и жильё

ЖКХ: квитанция, долги, субсидии, отопительный сезон — справочник для жителя Самарской области (2026)

Пенсия в Самарской области: когда выходить на пенсию, что влияет на размер и как всё проверить онлайн