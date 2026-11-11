Как разобраться с квитанцией за ЖКУ в Самарской области: расшифровка строк, тарифы и проверка начислений

Первая квитанция после октябрьской индексации традиционно вызывает больше всего вопросов: суммы выросли, а строки в платёжке — те же. Разбираем, из чего состоит платёж за ЖКУ, какие тарифы действуют в Самарской области с 1 октября 2026 года и как за пять минут проверить, правильно ли вам насчитали.

Из чего состоит квитанция

Платёжка за ЖКУ делится на два блока: коммунальные услуги (ресурсы, которые вы потребляете) и услуги управления домом (то, что платится управляющей компании или ТСЖ).

Коммунальные услуги:

Отопление — тепловая энергия, которую дом получает от теплосети (в Самаре основной поставщик — ПАО «Т Плюс»).

— тепловая энергия, которую дом получает от теплосети (в Самаре основной поставщик — ПАО «Т Плюс»). Горячее водоснабжение — состоит из двух компонентов: холодная вода + подогрев до нужной температуры.

— состоит из двух компонентов: холодная вода + подогрев до нужной температуры. Холодное водоснабжение — питьевая вода по счётчику или нормативу.

— питьевая вода по счётчику или нормативу. Водоотведение — вывод стоков в канализацию. Считается как сумма объёмов холодной и горячей воды.

— вывод стоков в канализацию. Считается как сумма объёмов холодной и горячей воды. Электроснабжение — тариф зависит от типа плиты (газовая или электрическая) и, если стоит многотарифный счётчик, от времени суток.

— тариф зависит от типа плиты (газовая или электрическая) и, если стоит многотарифный счётчик, от времени суток. Обращение с ТКО — вывоз мусора, платит региональный оператор АО «Экология».

Услуги управления:

Содержание жилого помещения — уборка подъездов, вывоз мусора с территории, обслуживание общедомового имущества (крыша, подвал, лифты).

— уборка подъездов, вывоз мусора с территории, обслуживание общедомового имущества (крыша, подвал, лифты). Взнос на капитальный ремонт — минимальный размер устанавливает правительство области, а общее собрание собственников может его увеличить.

— минимальный размер устанавливает правительство области, а общее собрание собственников может его увеличить. Дополнительные строки — домофон, охрана, обращение с отходами 1–4 классов и т. п. Всё, что сверх минимального перечня, должно быть утверждено решением общего собрания.

Тарифы для Самары на ноябрь 2026 года

С 1 октября 2026 года в Самарской области прошла вторая волна индексации — рост в среднем около 9%, а предельный индекс для Самары составил 14,1%. Первые квитанции с новыми ценами самарцы получают в ноябре.

Услуга Тариф (с 01.10.2026) Единица измерения Холодная вода 58,56 руб/м³ Водоотведение 35,40 руб/м³ ГВС: теплоноситель 66,16 руб/м³ ГВС: холодная вода (компонент) 58,56 руб/м³ Отопление 3 249,81 руб/Гкал Электроэнергия (газовые плиты, 1-й диапазон) 6,95 руб/кВт·ч Капремонт: дома до 5 этажей 11,93 руб/м² в месяц Капремонт: дома от 6 этажей 13,73 руб/м² в месяц Вывоз ТКО 864,37 руб/м³

Тарифы на воду и водоотведение — по данным ООО «Самарские коммунальные системы»; отопление и компоненты ГВС — для зоны ПАО «Т Плюс» в Самаре; электроэнергия — приказ Комитета ценового и тарифного регулирования.

Три важных нюанса:

Взнос на капремонт с 1 января 2026 года вырос сразу на 38% — если в квитанции за год-два назад было 8–9 рублей за квадрат, это не ошибка.

— если в квитанции за год-два назад было 8–9 рублей за квадрат, это не ошибка. Тариф на вывоз мусора вырос в два этапа : с 790,10 до 864,37 рубля за кубометр с 1 октября 2026 года.

: с 790,10 до 864,37 рубля за кубометр с 1 октября 2026 года. Тарифы по городам области отличаются. Цифры выше — для Самары. В Тольятти, Новокуйбышевске, Сызрани, Отрадном свои теплоснабжающие организации и свои тарифы, поэтому за точными значениями обращайтесь к сайтам вашего поставщика и Комитета ценового и тарифного регулирования Самарской области.

Пример расчёта: квартира 54 м², 3 проживающих

Возьмём типовую двухкомнатную квартиру в девятиэтажке Самары с газовой плитой. Расчёт — за ноябрь (отопительный сезон), счётчики на воду установлены, объёмы условные: 6 м³ холодной и 3 м³ горячей воды в месяц.

Строка квитанции Как считается Сумма, руб. Отопление 0,5 Гкал × 3 249,81 1 624,91 Горячая вода (3 м³) 3 × (66,16 + 58,56) 374,16 Холодная вода (6 м³) 6 × 58,56 351,36 Водоотведение (9 м³) 9 × 35,40 318,60 Электроэнергия (200 кВт·ч) 200 × 6,95 1 390,00 Капремонт (от 6 этажей) 54 × 13,73 741,42 Обращение с ТКО 54 × (864,37 × 0,091 / 12) 353,96 Содержание жилья* 54 × 25,00 1 350,00 Итого ≈ 6 504

* Содержание жилья — условная величина: тариф в вашей УК может быть и 15, и 40 рублей за квадрат, он зависит от набора работ и решения общего собрания. Именно поэтому эту строку сравнивать имеет смысл не с чужой квитанцией, а с договором управления вашим домом.

Отдельно про мусор: для жителей многоквартирных домов ТКО считается от площади квартиры, а не от числа жильцов — норматив накопления для МКД в городских округах области составляет 0,091 м³ на квадратный метр жилья в год. По числу зарегистрированных жителей платят только владельцы частных домов. Так что трое или один прописанный в 54-метровой квартире заплатят за мусор одинаково — около 354 рублей в месяц.

Обратите внимание на отопление: 0,5 Гкал в расчёте — условный объём для холодного месяца в типовом доме. Реальная сумма зависит от того, как ведётся начисление: по общедомовому прибору учёта, по индивидуальному счётчику (если дом им оборудован) или равномерно в течение года. Разброс между ноябрём и декабрём в одной и той же квартире — это нормально.

Как проверить, правильно ли насчитали

Сверка занимает минут десять. Порядок такой:

Проверьте тарифы в квитанции. Каждая строка должна совпадать с официальным тарифом вашего поставщика — на сайте «Самарских коммунальных систем», «Предмета» (для Тольятти), теплосети или на портале КЦТР Самарской области. Тариф без НДС к оплате применяться не может — к вам применяют цену с НДС. Проверьте объём. По воде и электричеству это ваши показания счётчиков за месяц (в платёжке указываются текущие и предыдущие). Если счётчиков нет — нормативы потребления, и они, как правило, выше реального расхода. Маленький лайфхак: передавать показания вовремя дешевле, чем переплачивать по нормативу. Сверьте площадь и число зарегистрированных. Ошибки после смены собственника или прописки случаются часто. Это напрямую влияет на капремонт и ТКО. Проверьте перерасчёты. Если вы уезжали больше пяти дней и передали заявление на перерасчёт по воде и стокам — суммы должны быть уменьшены. Отсутствие перерасчёта после поданного заявления — основание для обращения в УК. Сверьтесь с ГИС ЖКХ. На сайте dom.gosuslugi.ru по адресу дома публикуются тарифы, протоколы общих собраний и отчёты управляющей компании — включая то, на что уходит плата за содержание.

Если суммы всё же вызывают вопросы, порядок действий простой: сначала письменное обращение в УК или ТСЖ с требованием расшифровки начислений — ответ обязаны дать в течение 30 дней. Не помогло — жалоба в Государственную жилищную инспекцию Самарской области, а при спорах по качеству услуг — в Роспотребнадзор. При системных переплатах можно требовать перерасчёт за прошедшие периоды.

Важно: в статье приведены тарифы для городского округа Самара по состоянию на ноябрь 2026 года. Для Тольятти, Сызрани и других городов области цифры будут другими — актуальные значения уточняйте на сайте Комитета ценового и тарифного регулирования Самарской области или у вашего поставщика услуг.

Актуально на ноябрь 2026 года.