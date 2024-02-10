«Жигулёвская миля»: завтра - заключительный фестивальный день

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Фестиваль «Жигулёвская миля» собрал на набережной тысячи тольяттинцев и гостей города.



Для зрителей Первого национального фестиваля скорости на льду «Жигулёвская миля 2024» организована масштабная развлекательная программа.



Помимо любителей скорости, которые наблюдают за заездами как с побережья, так и с больших экранов, отдохнуть на набережной могут все желающие. Фестиваль стал большим семейным праздником – с интерактивными площадками и массой активностей на любой возраст и вкус.



Фестиваль реализуется при поддержке правительства Самарской области, администрации городского округа Тольятти и титульного партнёра АО "АВТОВАЗ". Также партнёрами выступают АО "Тольяттимолоко", АО "Край Каравай" и КШП "Дружба" и АНО КСП "Богатырская застава" (Поволжская богатырская застава).



Не пропустите! Завтра - заключительный фестивальный день!

Фото: пресс-служба правительства Самарской области