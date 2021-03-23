Завершивший карьеру Хабиб Нурмагомедов исключен из всех рейтингов UFC

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Завершивший карьеру российский боец смешанного стиля бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов исключен из всех рейтингов организации, передает РИА Новости.

На прошлой неделе глава UFC Дэйна Уайт объявил, что 32-летний Нурмагомедов официально завершил карьеру.

В октябре прошлого года Нурмагомедов возглавил рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий. Теперь на первое место этого рейтинга вернулся американский боец Джон Джонс, выступающий в полутяжелой весовой категории. Чемпионский пояс UFC в легком весе официально объявлен вакантным. Первые три строчки рейтинга в этом весе занимают американцы Дастин Порье и Джастин Гэтжи и бразилец Чарльз Оливейра.

Нурмагомедов завоевал чемпионский титул UFC в легком весе в 2018 году, победив американца Эла Яквинту. Потом он провел три успешных защиты титула - в поединках против ирландца Конора Макгрегора, Порье и Гэтжи. В октябре 2020 года, после победы над Гэтжи, россиянин объявил о завершении карьеры. Всего в послужном списке Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках.

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин