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Юные спортсмены из Самары успешно выступили на международном турнире по всестилевому каратэ IX EurasiaCup

16 октября 2023 21:43
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Ребята принесли в копилку сборной Самарской области 8 золотых и 7 серебряных медалей, и в общекомандном зачете вывели команду на второе место, уступив только хозяевам турнира.

13-15 октября в Стерлитамаке (Башкортостан) проходил международный детский турнир по всестилевому каратэ IX EurasiaCup, который собрал более 2 500 бойцов из 42 регионов России и 15 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Самару представляли юные спортсмены детской студии единоборств «Клуб Эмпи Самара»: Тимофей Паршин, Анастасия Карпенко, Андрей и Михаил Терентьевы, Макар Канцеров, Даниил Акимов, Артём Лазарев, Азизбек Бокиев и Эльдар Аитов.

Ребята принесли в копилку сборной Самарской области 8 золотых и 7 серебряных медалей, и в общекомандном зачете вывели команду на второе место, уступив только хозяевам турнира.

 

Фото:   freepik.com

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