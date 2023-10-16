Юные спортсмены из Самары успешно выступили на международном турнире по всестилевому каратэ IX EurasiaCup

127

13-15 октября в Стерлитамаке (Башкортостан) проходил международный детский турнир по всестилевому каратэ IX EurasiaCup, который собрал более 2 500 бойцов из 42 регионов России и 15 стран ближнего и дальнего зарубежья.



Самару представляли юные спортсмены детской студии единоборств «Клуб Эмпи Самара»: Тимофей Паршин, Анастасия Карпенко, Андрей и Михаил Терентьевы, Макар Канцеров, Даниил Акимов, Артём Лазарев, Азизбек Бокиев и Эльдар Аитов.



Ребята принесли в копилку сборной Самарской области 8 золотых и 7 серебряных медалей, и в общекомандном зачете вывели команду на второе место, уступив только хозяевам турнира.

Фото: freepik.com