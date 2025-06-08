Юные спортсмены с ПОДА выступили на всероссийских соревнованиях по плаванию

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C 3 по 6 июня во Дворце водных видов спорта в Саратове проходили всероссийские детско-юношеские соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «плавание» на призы Всероссийской федерации спорта лиц с поражением ОДА.

За медали состязались 150 спортсменов 9-15 лет из 27 субъектов страны.

Самарскую область представляли 13 атлетов, многие из которых впервые выступали на таком уровне: Артем Аксенов, Тимофей Бедрин, Анастасия Белянская, Михаил Кирюхин, Николай Свинцов, Александр Синицын из Самары и Мурад Багиев, Диана Белова, Данила Дадакин, Каролина Любинская, Варвара Триндюк, Филипп Швачич, Савелий Шиленков из Тольятти.

Ребята достойно представили регион на соревнованиях и завоевали медали в различных классах на разных дистанциях. Подробнее о результатах - по ссылке.

К соревнованиям их подготовили тренеры Вячеслав Ленский, Сергей Иванов и Галина Сухарева.

Фото: Федерация параспортивного плавания/ минспорта СО