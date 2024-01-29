Вы можете оформить налоговый вычет за занятия спортом

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Здоровый образ жизни окупается!

Если в этом или прошлом году вы покупали фитнес-абонемент, записывались в бассейн или другую спортивную организацию, водили ребёнка в платные секции, можете оформить налоговый вычет за эти занятия.

Для этого вы должны официально работать и платить налоги. И важно, чтобы организация, предоставляющая услуги, была включена в перечень Минспорта.

Развивать спорт и делать его доступнее помогает федпроект «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Благодаря ему по всей России открыто более 400 спортивных объектов, а 53% россиян систематически занимаются физкультурой и спортом.