Всероссийская спартакиада: в Москве завершились командные соревнования по рапире среди мужчин

233

В Москве завершились командные соревнования по рапире среди мужчин в рамках фехтовального турнира Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов.



Золотые медали завоевала команда 63 региона - Антон Бородачев, Кирилл Бородачев, Дмитрий Трофимов и Виктор Широков. Самарцы сначала не испытали проблем с выходом в финал, а затем вновь доказали, что являются сильнейшей командой в стране, одолев сборную Республики Башкортостан со счетом - 45:35. Бронза - у фехтовальщиков из Санкт-Петербурга.



Всероссийская спартакиада сильнейших является главным спортивным событием года в нашей стране. Почти за два месяца будет разыграно 353 комплекта медалей в 39 видах спорта.

Фото: минспорта СО