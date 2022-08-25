Всероссийская спартакиада:  в Москве состоялись соревнования по гребле на байдарках и каноэ

Я нашел ошибку
Главные новости:
Для тушения пожара привлечены 99 спасателей и 28 единиц техники.
В Самаре на Чернореченской горел расселенный двухэтажный дом
С 26 августа до 30 августа.
В Самаре по улице Стара-Загора перекроют движение транспорта в связи с перекладкой теплотрассы
Отправиться в поездку с кешбэком в любой регион РФ можно будет с 1 октября до 25 декабря 2022 года.
В России 25 августа стартовали продажи туров с кешбэком на осень и зиму
При этом полностью отказываться от призыва российское военное ведомство не планирует.
Путин распорядился увеличить численность военнослужащих в России на 137 тысяч человек
С 27 августа до 30 августа.
В Самаре перекроют участок улицы Гаражной в связи с перекладкой теплотрассы
Супруги - врач-акушер-гинеколог Сюзанна Аиссо и врач-педиатр Адел Халед переехали в Самарскую область из Сирии.
Коллектив Ставропольской ЦРБ пополнили участники программы «Земский доктор»
В настоящий момент в ремонте находятся 3 участка улично-дорожной сети.
В Самаре план летней дорожной кампании по нацпроекту выполнен на 98%
В связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы.
 В Самаре ограничат движение транспорта по улице Советской Армии 
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60
0.1
EUR 59.51
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Заключительный концерт «Летних вечеров духовой музыки» состоится 26 августа возле Дома офицеров Самарского гарнизона
«Волжские зори – 2022»: в Самаре проходят Всероссийские соревнования по русским шашкам 
Исторический парк Самары: самарцы могут принять участие в онлайн-викторине о Петре I
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Всероссийская спартакиада:  в Москве состоялись соревнования по гребле на байдарках и каноэ

25 августа 2022 20:15
154
В копилку сборной Самарской области золотую медаль принес Илья Штокалов.

В Москве состоялись соревнования по гребле на байдарках и каноэ в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.

На гребном канале в Крылатском было разыграно 10 комплектов медалей. В соревнованиях приняли участие 178 гребцов из 29 регионов страны. Состязания проходили в олимпийских дисциплинах среди одиночек, двоек и четверок на дистанциях 200, 500 и 1000 метров.

В копилку сборной Самарской области золотую медаль принес Илья Штокалов. Он выиграл финальный заезд в каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров. Его результат - 4 минуты 7,422 секунды. Серебро досталось Илье Первухину (Тверская область, 4:8,380). Бронза - у рязанца Петра Захарова (4:9,261).

Свою вторую медаль Всероссийской спартакиады Илья завоевал в экипаже с Михаилом Павловым. В финальной гонке каноэ-двоек на 500 метров самарцы стали вторыми, преодолев дистанцию за 1 минуту 47,432 секунды. Первыми финишировали соперники из Приморского края - Алексей Коровашков и Иван Штыль (1:46,703). На третьем месте - москвичи Олег Шуринкин и Владислав Чеботарь (1:48,233).

Напомним, Всероссийская спартакиада сильнейших является главным спортивным событием года в нашей стране. Почти за два месяца будет разыграно 353 комплекта медалей в 39 видах спорта.

 

Фото:   минспорта СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Это один из самых крупных проектов в стране, который успешно реализуется на принципах государственно-частного партнерства.
25 августа 2022  21:44
Самарская область получит 19,5 млрд рублей на строительство моста через Волгу и дорогу «Обход Тольятти»
129
Руководство АВТОВАЗА сообщило об отмене неполной рабочей недели и возврате к пятидневке.
25 августа 2022  19:14
Дмитрий Азаров - работникам автогиганта: «АВТОВАЗ будет гордиться своей мощью»
176
Дмитрий Азаров призвал земляков соблюдать пожарную безопасность, чтобы не допускать лесных возгораний
25 августа 2022  12:12
Дмитрий Азаров призвал земляков соблюдать пожарную безопасность, чтобы не допускать лесных возгораний
229
В Самаре снова временно ограничат движение
25 августа 2022  10:16
В Самаре снова временно ограничат движение
309
Обсудили создание кампуса с родителями и студентами энергетического колледжа.
25 августа 2022  09:01
Предметный разговор: Дмитрий Азаров встретился с родителями и студентами энергетического колледжа
350
Весь список