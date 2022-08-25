Всероссийская спартакиада:  в Москве состоялись соревнования по гребле на байдарках и каноэ

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В Москве состоялись соревнования по гребле на байдарках и каноэ в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года.



На гребном канале в Крылатском было разыграно 10 комплектов медалей. В соревнованиях приняли участие 178 гребцов из 29 регионов страны. Состязания проходили в олимпийских дисциплинах среди одиночек, двоек и четверок на дистанциях 200, 500 и 1000 метров.



В копилку сборной Самарской области золотую медаль принес Илья Штокалов. Он выиграл финальный заезд в каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров. Его результат - 4 минуты 7,422 секунды. Серебро досталось Илье Первухину (Тверская область, 4:8,380). Бронза - у рязанца Петра Захарова (4:9,261).



Свою вторую медаль Всероссийской спартакиады Илья завоевал в экипаже с Михаилом Павловым. В финальной гонке каноэ-двоек на 500 метров самарцы стали вторыми, преодолев дистанцию за 1 минуту 47,432 секунды. Первыми финишировали соперники из Приморского края - Алексей Коровашков и Иван Штыль (1:46,703). На третьем месте - москвичи Олег Шуринкин и Владислав Чеботарь (1:48,233).



Напомним, Всероссийская спартакиада сильнейших является главным спортивным событием года в нашей стране. Почти за два месяца будет разыграно 353 комплекта медалей в 39 видах спорта.

Фото: минспорта СО