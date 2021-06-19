47

С 25 по 27 июня в Самаре впервые пройдут чемпионат и первенство России по фристайлу на роликовых коньках. Ожидается порядка 160 участников из 13 регионов России.

Участники будут выступать в дисциплинах скоростной слалом, фристайл — слалом (классические выступления), слайды, прыжки в высоту на роликовых коньках, фристайл — слалом (батл)

Соревнования проводятся по правилам, вида спорта «роллер — спорт», утверждённых Министерством спорта РФ.

Место проведения: Самара, Красноглинское шоссе, 42, спортивный комплекс «Олимп».

Церемония открытия: 25 июня в 15:30.

Соревнования проводятся без зрителей. Допускаются сопровождающие лица в количестве одного человека на одного спортсмена (младше 18 лет – законный представитель). Допуск на территорию будет осуществляться только при наличии маски.