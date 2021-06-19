Я нашел ошибку
Главные новости:
Ожидается порядка 160 участников из 13 регионов России.
В Самаре впервые пройдут чемпионат и первенство России по фристайлу на роликовых коньках
По предварительной информации, погибло три человека, один получил телесные повреждения.
ДТП со смертельным исходом: на автодороге «Кинель-Богатое-Борское» столкнулись два автомобиля
Путин отметил, что в списке должны быть как политические тяжеловесы, так и люди относительно новые.
Путин предложил кандидатов в пятерку лидеров избирательного списка «Единой России»
Если они в течение года направят сохраненные таким образом средства на приобретение новой жилплощади.
Путин предложил освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты налога с продажи жилья
Выборы в региональный парламент состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года.
Опубликовано постановление о назначении выборов депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва
Вход на фестивальную поляну у Мастрюковских озер будет строжайше запрещен и перекрыт.
Грушинский фестиваль-2021 пройдет в формате городских концертов в Самарской области
К ликвидации пожара привлечены 58 человек, 18 единиц техники.
В сызранском поселке Композиторов при пожаре в частном доме погибли два человека
Обращение министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна к жителям региона.
Армен Бенян: "Сделайте прививку"
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.22
-0.28
EUR 85.99
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Грушинский фестиваль-2021 пройдет в формате городских концертов в Самарской области
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самаре впервые пройдут чемпионат и первенство России по фристайлу на роликовых коньках

19 июня 2021 20:12
47
Ожидается порядка 160 участников из 13 регионов России.

С 25 по 27 июня в  Самаре впервые пройдут чемпионат и первенство России по фристайлу на роликовых коньках. Ожидается порядка 160 участников из 13 регионов России.

Участники будут выступать в дисциплинах скоростной слалом, фристайл — слалом (классические выступления), слайды, прыжки в высоту на роликовых коньках, фристайл — слалом (батл)

Соревнования проводятся по правилам, вида спорта «роллер — спорт», утверждённых Министерством спорта РФ.

Место проведения:  Самара, Красноглинское шоссе, 42, спортивный комплекс «Олимп».

Церемония открытия: 25 июня в 15:30.

Соревнования проводятся без зрителей. Допускаются сопровождающие лица в количестве одного человека на одного спортсмена (младше 18 лет – законный представитель). Допуск на территорию будет осуществляться только при наличии маски.

Теги: первенство России роликовые коньки фристайл ЧР

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В весовой категории 85 кг.
16 июня 2021, 15:48
На ЧР по гиревому спорту спортсмен Самарской области завоевал серебряную медаль
В весовой категории 85 кг. Спорт
611
Завоевав медали чемпионата России, сызранские спортсмены попали в состав сборной страны на 2022 год!
16 июня 2021, 15:38
Сызранские спортсмены заняли призовые места на чемпионате и первенстве России по парабадминтону
Завоевав медали чемпионата России, сызранские спортсмены попали в состав сборной страны на 2022 год! Спорт
503
В весовой категории до 84 килограмм она завоевала серебряную медаль.
25 мая 2021, 14:16
На чемпионате России по пауэрлифтингу самарская спортсменка завоевала несколько наград
В весовой категории до 84 килограмм она завоевала серебряную медаль. Спорт
648
В центре внимания
В Самаре определились с тем, как будет выглядеть памятник купцу Головкину
19 июня 2021  13:28
В Самаре определились с тем, как будет выглядеть памятник купцу Головкину
234
ВолгаФест-2021: переход через Волгу по канату переносится из-за сильного ветра
19 июня 2021  10:49
«ВолгаФест»-2021: переход через Волгу по канату переносится из-за сильного ветра
408
Глава региона отметил, что одна из главных задач власти - повышение удовлетворенности граждан социальными услугами и их доступностью, решение конкретных жизненных ситуаций.
18 июня 2021  19:18
Лучшие практики Самарской области в соцсфере внедрят по всей стране
437
На набережной в Самаре будет работать мобильный пункт вакцинации
18 июня 2021  12:08
На набережной в Самаре будет работать мобильный пункт вакцинации
490
Игорь Комаров: В Самарской области мы видим высокие по сравнению с другими регионами показатели
18 июня 2021  09:35
Игорь Комаров: в Самарской области мы видим высокие по сравнению с другими регионами показатели
780
Весь список