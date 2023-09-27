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Восемь школьников региона отправились на финал Всероссийского фестиваля ГТО в  «Артек»

27 сентября 2023 18:29
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В финальном этапе фестиваля примут участие более 500 учащихся из 63 регионов страны.

Команда Самарской области, сформированная по результатам регионального фестиваля комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций примет участие в финале VIII Всероссийского фестиваля ГТО, который пройдет в международном детском центре «Артек».

В финальном этапе фестиваля примут участие более 500 учащихся из 63 регионов страны. Соревнования являются главным событием года для юных значкистов ГТО. В расписание фестиваля входят образовательная программа, конкурсы, мастер-классы, встречи с спортсменами, а также соревнования по многоборью ГТО. Школьники проверят свою скорость, выносливость, гибкость, силу, а также умение плавать.

В состав сборной 63 региона вошли 8 ребят: Анна Скребкова и Федор Костылев (оба - г.о. Тольятти), Вероника Охикян, Гордей Исаев, София Соловьева (все - м.р. Безенчукский), Тимофей Милайкин (г.о. Отрадный), Ирина Плотникова (м.р. Кинель-Черкасский), Матвей Леванов (с. Красный Яр).

 

Фото:   минспорта СО

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