Восемь школьников региона отправились на финал Всероссийского фестиваля ГТО в  «Артек»

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Команда Самарской области, сформированная по результатам регионального фестиваля комплекса ГТО среди обучающихся образовательных организаций примет участие в финале VIII Всероссийского фестиваля ГТО, который пройдет в международном детском центре «Артек».



В финальном этапе фестиваля примут участие более 500 учащихся из 63 регионов страны. Соревнования являются главным событием года для юных значкистов ГТО. В расписание фестиваля входят образовательная программа, конкурсы, мастер-классы, встречи с спортсменами, а также соревнования по многоборью ГТО. Школьники проверят свою скорость, выносливость, гибкость, силу, а также умение плавать.



В состав сборной 63 региона вошли 8 ребят: Анна Скребкова и Федор Костылев (оба - г.о. Тольятти), Вероника Охикян, Гордей Исаев, София Соловьева (все - м.р. Безенчукский), Тимофей Милайкин (г.о. Отрадный), Ирина Плотникова (м.р. Кинель-Черкасский), Матвей Леванов (с. Красный Яр).

Фото: минспорта СО