«Волжский пируэт»: в Самаре пройдут соревнования по фигурному катанию на коньках

214

В Самаре в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» (ул. Молодогвардейская, 222) в период с 16 по 20 ноября пройдут соревнования по фигурному катанию на коньках.



С 16 по 18 ноября состоятся Всероссийские соревнования «Волжский пируэт». На лед выйдут фигуристы по программе кандидатов в мастера спорта, которые поборются за медали в одиночном катании (девушки и юноши), парном катании и танцах на льду. Вход свободный.



С 19 по 20 ноября по программе мастеров спорта выступят сильнейшие спортсмены страны. Среди них - тольяттинец Егор Базин и Елизавета Худайбердиева, Александра Трусова, Марк Кондратюк и другие. Билеты на официальном сайте Федерации фигурного катания на коньках России - fsrussia.ru.