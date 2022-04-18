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Волейбольный клуб «Нова» выиграл чемпионат России среди команд Высшей лиги «А»

18 апреля 2022 21:46
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И завоевал путевку в Суперлигу.

Волейбольный клуб «Нова» выиграл чемпионат России среди команд Высшей лиги «А» и завоевал путевку в Суперлигу.

Сегодня в Новокуйбышевске стартовал третий матч финальной серии чемпионата России среди команд Высшей лиги «А».

«Нова» на своей площадке принимала команду «Динамо» из Челябинска.

Сегодня новокуйбышевские спортсмены снова были сильнее уральского коллектива, сообщает sova.info. При этом после двух стартовых партий на табло была ничья - 1:1. Третий сет "Нова" завершила в свою пользу со счетом 25:19. А следом выиграла и четвертую партию (26:24) и стала чемпионом Высшей лиги "А".

 

Фото:   минспорта СО

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