Волейбольная "Нова" сыграла с подмосковной "Искрой" - 3:2

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В ФОКе "Октан" волейбольная "Нова" сыграла с подмосковной "Искрой"!

Соперники ведут борьбу за 5 место высшей лиги "А".

Завтра ещё одна игра, расслабляться нельзя!

Капитан нашей команды Александр Чефранов:



"Впечатления от матча положительные, всё-таки победа есть победа, неважно с каким счётом. У нас ничьих не бывает, выиграли - хорошо. Мы сделали ещё один шаг к пятому месту. По игре сейчас пока что сложно что-то комментировать. Было много ошибок и с той и с другой стороны, для такого уровня это непозволительно. Но завтра в любом случае будем стремиться закончить серию здесь, в Новокуйбышевске".

Трансляции смотрите на сайте. Начало игры 4 апреля в 17.00.