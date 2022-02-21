Волейболисты "Новы" дважды переиграли на своей площадке гостей из Казани

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Волейбольный клуб «Нова» продолжает коллекционировать победы в финальном раунде российского чемпионата в Высшей лиге «А».



На этот раз волжане дважды переиграли на своей площадке гостей из Казани. «Академия-Казань» за два игровых дня смогла выиграть только одну партию. Игры закончились со счетом – 3:0 и 3:1. После этого тура «Нова» возглавила турнирную таблицу финального раунда.



Следующие матчи пройдут также в Новокуйбышевске. "Нова" сыграет с главным конкурентом в борьбе за чемпионство – клубом «МГТУ» из Москвы. Встречи пройдут 26 и 27 февраля в ФОКе «Октан».

Фото: минспорт СО