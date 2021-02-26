VI Кубок Евразии по всестилевому каратэ - 1 место в командном зачете у спортсменов Самарской области

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С 20 по 24 февраля 2021 года в городе Стерлитамаке (Республика Башкортостан) при поддержке Фонда Президентских Грантов прошло грандиозное мероприятие – VI Кубок Евразии по всестилевому каратэ.

1 548 участников, 35 регионов, 5 стран. Организаторам удалось создать ажиотаж вокруг своего мероприятия, собрать лучших судей и лучших спортсменов России и ближнего зарубежья, создать интригу и привлечь внимание зрителей, телевидения, спонсоров. Каждый спортсмен, начиная с 6 лет и старше, по условиям соревнования мог выступить в разные дни в нескольких дисциплинах, что дало возможность получить колоссальный соревновательный опыт.

Но наибольшее впечатление произвели выступления взрослых спортсменов, где каждый поединок отличался яркой и разнообразной техникой, вызывал восторг и восхищение зрителей. Формат командного кумитэ Восток-Запад, куда были приглашены лучшие спортсмены России и ближнего зарубежья, оказался блестящей находкой организаторов турнира, вызвал живой интерес телевидения. Приятно, что в элиту выдающихся спортсменов попал и наш земляк, тольяттинец, выпускник, а сегодня и тренер Поволжской Академии Боевых Искусств Бегутов Павел – серебряный призер Чемпионата мира, мастер спорта России.

Надо сказать, что каждый поединок давался нелегко. Соперники были достойные. Каждую победу приходилось буквально вырывать. Тем не менее, нашим спортсменам удалось сделать невозможное: завоевать рекордное количество медалей (157 медалей, 68 из них золотых) и занять 1 место в командном зачете. 84 медали отвоевали спортсмены Поволжской Академии Боевых Искусств, 53 медали на счету Жигулевской Федерации Шотокан Каратэдо и 20 медалей выиграли самарские спортсмены (13 клуб «Вадо» и 7 клуб «Эмпи»).