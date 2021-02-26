VI Кубок Евразии по всестилевому каратэ - 1 место в командном зачете у спортсменов Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
в 2020 году в Самарской области спрос на земельные участки вырос на 33%
В 2020 году в Самарской области спрос на земельные участки вырос на 33%
У Тольяттинской филармонии новые гусли
У Тольяттинской филармонии появились новые гусли
В Самарской области транспортными полицейскими выявлен факт взяточничества
В Самарской области транспортными полицейскими выявлен факт взяточничества
Малый и средний бизнес Самарской области сможет взять кредит под 3% на сохранение штата и восстановление деятельности
Малый и средний бизнес Самарской области сможет взять кредит под 3% на сохранение штата и восстановление деятельности
В Самаре прозвучат сирены
В Самаре прозвучат сирены
378 жителей Самарского региона при содействии службы занятости в прошлом году начали свое дело
378 жителей Самарского региона при содействии службы занятости в прошлом году начали свое дело
Школьники Самарской области рассказали, кого они считают героями
Школьники Самарской области рассказали, кого они считают героями
Более 144 тысяч единиц контрафактной продукции, маркированной товарными знаками Adidas и Reebok, выявила Самарская таможня за 2020 год
Более 144 тысяч единиц контрафакта с товарными знаками Adidas и Reebok выявила Самарская таможня за 2020 год
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.47
-0.28
EUR 89.5
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет Десятый Международный фестиваль «Jazz-весна в Самаре - 2021»
Центр российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой представляет кинопроект «Славные судьбы самарской земли»
Самарские активисты ОНФ организовали для школьников «урок мужества»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

VI Кубок Евразии по всестилевому каратэ - 1 место в командном зачете у спортсменов Самарской области

26 февраля 2021 12:10
92
VI Кубок Евразии по всестилевому каратэ - 1 место в командном зачете у спортсменов Самарской области

С 20 по 24 февраля 2021 года в городе Стерлитамаке (Республика Башкортостан) при поддержке Фонда Президентских Грантов прошло грандиозное мероприятие – VI Кубок Евразии по всестилевому каратэ. 

1 548 участников, 35 регионов, 5 стран. Организаторам удалось создать ажиотаж вокруг своего мероприятия, собрать лучших судей и лучших спортсменов России и ближнего зарубежья, создать интригу и привлечь внимание зрителей, телевидения, спонсоров. Каждый спортсмен, начиная с 6 лет и старше, по условиям соревнования мог выступить в разные дни в нескольких дисциплинах, что дало возможность получить колоссальный соревновательный опыт.

Но наибольшее впечатление произвели выступления взрослых спортсменов, где каждый поединок отличался яркой и разнообразной техникой, вызывал восторг и восхищение зрителей. Формат командного кумитэ Восток-Запад, куда были приглашены лучшие спортсмены России и ближнего зарубежья, оказался блестящей находкой организаторов турнира, вызвал живой интерес телевидения. Приятно, что в элиту выдающихся спортсменов попал и наш земляк, тольяттинец, выпускник, а сегодня и тренер Поволжской Академии Боевых Искусств Бегутов Павел – серебряный призер Чемпионата мира, мастер спорта России. 

Надо сказать, что каждый поединок давался нелегко. Соперники были достойные. Каждую победу приходилось буквально вырывать. Тем не менее, нашим спортсменам удалось сделать невозможное: завоевать рекордное количество медалей (157 медалей, 68 из них золотых) и занять 1 место в командном зачете. 84 медали отвоевали спортсмены Поволжской Академии Боевых Искусств, 53 медали на счету Жигулевской Федерации Шотокан Каратэдо и 20 медалей выиграли самарские спортсмены (13 клуб «Вадо» и 7 клуб «Эмпи»).

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Малый и средний бизнес Самарской области сможет взять кредит под 3% на сохранение штата и восстановление деятельности
26 февраля 2021  13:01 
Малый и средний бизнес Самарской области сможет взять кредит под 3% на сохранение штата и восстановление деятельности
Воспользоваться льготным кредитом смогут предприятия из отраслей, которые еще не восстановились от влияния пандемии и не вернулись к докризисным показателям. Финансы и Банки
72
В Самаре прозвучат сирены
26 февраля 2021  12:58 
В Самаре прозвучат сирены
Будет проводиться плановая комплексная проверка готовности муниципальной системы   оповещения Социум
86
378 жителей Самарского региона при содействии службы занятости в прошлом году начали свое дело
26 февраля 2021  12:53 
378 жителей Самарского региона при содействии службы занятости в прошлом году начали свое дело
Кроме разовой финансовой помощи центры занятости возмещают и расходы на организацию предпринимательской деятельности в виде госпошлины, печати, бланков и... Экономика региона
105
Из них 21591 – прошли оба этапа.
25 февраля 2021  18:50 
Больше 91 тысячи жителей региона сделали прививки от COVID-19
Из них 21591 – прошли оба этапа. Социум
1121
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в расширенной коллегии УФНС по Самарской области.
25 февраля 2021  18:46 
Дмитрий Азаров: «От работы налоговой службы во многом зависит формирование бюджетов всех уровней, выполнение социальных обязательств государства перед гражданами»
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в расширенной коллегии УФНС по Самарской области. Политика региона
1420
Весь список