Я нашел ошибку
Главные новости:
22 июня в День памяти и скорби члены Молодежного совета и первичной профсоюзной организации самарского Росреестра приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти».
Росреестр СО: тысячи свечей памяти
Сегодня мама и малыш дома. Семья благодарит всех медработников.
Экстренное кесарево сечение на раннем сроке, две клинические смерти и долгая борьба за жизни: самарские врачи спасли маму и её малыша
Одна из основных тем обсуждения была исправление и ресоциализация осужденных, а главная задача при этом – не допустить рецидива преступлений.
Решение проблем осужденных на профессорском уровне: в Самаре прошла всероссийская научно-практической конференция с международным участием
В Дзержинске завершился Чемпионат Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии по легкоатлетическому кроссу.
Представительница Управления Росгвардии по Самарской области стала призером окружных соревнований
Участниками школы стали иностранные студенты из восьми стран.
В Самаре открылась XIX Международная летняя космическая школа "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе"
Цель — к 2030 году до 95% повысить укомплектованность сельхозпредприятий квалифицированными специалистами и омолодить кадровый состав.
В губернии благодаря господдержке появятся новые агроклассы
Среди стобалльников 8 выпускников получили 100 баллов по двум предметам. 
В Самарской области стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку, обществознанию и физике, биологии и географии
В Самаре команда создана в 2023 году при спортивном клубе «Крылья Мечты», который много лет занимается развитием адаптивного спорта.
Ветераны СВО приняли участие в официальных областных соревнованиях по футболу
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.5
0.02
EUR 90.14
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
В Самаре Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено
В «ЗИМ Галерее» расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Ветераны СВО приняли участие в официальных областных соревнованиях по футболу

23 июня 2025 14:17
93
В Самаре команда создана в 2023 году при спортивном клубе «Крылья Мечты», который много лет занимается развитием адаптивного спорта.

В Самаре на футбольной площадке физкультурно-спортивного комплекса «Маяк» состоялись официальные областные соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата по адаптивному футболу. В них встретились команды Самары и Сызрани.

Эта дисциплина предполагает серьезную и не совсем привычную из-за смены центра тяжести физическую нагрузку, поэтому количество замен в матче не ограничено. Этим видом футбола в нашем регионе на данный момент занимается около трех десятков человек. Среди них и ветераны специальной военной операции. Набор футболистов продолжается.

В Самаре команда создана в 2023 году при спортивном клубе «Крылья Мечты», который много лет занимается развитием адаптивного спорта. Ребята тренируются под началом Никиты Мартынова. У них за плечами - выступления на всероссийских соревнованиях «Стальная воля» и «Лига героев».

«Человек после ампутации может сидеть дома и думать, что никому не нужен. Но он нужен. Нужен, в первую очередь, нам, потому что мы проводим тренировки, отборы, чтобы команда добивалась спортивных результатов. Кроме того, спорт нужен самому человеку: здесь он не только получает физическую нагрузку и поддерживает себя в форме, но и общается, вливается в коллектив - и таким образом социализируется», - поясняет Никита Мартынов.

За «Крылья Мечты» играют не только самарские ребята, но и футболисты из области: Волжского района, Кинеля и других городов и районов. Тренировки проходят три раза в неделю.

В Сызрани команда появилась в 2025 году благодаря проекту «Путь героя. Сызрань» выпускника «Школы героев», ветерана СВО Джамала Машаралиева. Напомним, проект «Школа героев» реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева и является продолжением президентского проекта «Время героев». 

«Этот проект мы разработали совместно с администрацией города Сызрань. Он подразумевает реабилитацию и социализацию ветеранов через адаптивные виды спорта. Считаю, что такой проект, объединяющий всех участников специальной военной операции в одно сообщество единомышленников, был необходим. Помимо футбола, в рамках проекта «Путь героя» проводим тренировки по настольному теннису и плаванию. Интересно, что некоторые ребята раньше спортом не занимались, а сейчас, видя, что создаются условия, с удовольствием к нам присоединяются», - рассказал Джамал Машаралиев.

В официальном матче голами отметились Айрат Тулегенев, Дмитрий Худошин, Валерий Богатиков и Юрий Федоров. По результатам областных соревнований «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта» сформирует спортивную сборную команду Самарской области, которая будет представлять наш регион в официальных соревнованиях всероссийского уровня.

У «Крыльев Мечты» в ближайших планах - подготовка к очередному этапу всероссийского турнира «Стальная воля», а ФКА «Сызрань» планирует участие в чемпионате России.

Развитию адаптивного спорта в Самарской области уделяется особое внимание. Специализированный «Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта» работает при областном министерстве спорта с 2024 года. Благодаря реализуемой по решению губернатора Вячеслава Федорищева региональной программе «Мастер спорта» Центр обеспечивает сборные команды региона формой и специализированным оборудованием для разных видов спорта и командирует для участия в межрегиональных и всероссийских соревнованиях. Спортсмены Самарской области уже имеют высокие достижения в футболе, дзюдо, велоспорте глухих, плавании, триатлоне и шашках слепых, плавании, футболе, керлинге, сноуборде, спортивном метании. ножа и следж-хоккее спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Одна из основных тем обсуждения была исправление и ресоциализация осужденных, а главная задача при этом – не допустить рецидива преступлений.
23 июня 2025, 14:51
Решение проблем осужденных на профессорском уровне: в Самаре прошла всероссийская научно-практической конференция с международным участием
Одна из основных тем обсуждения была исправление и ресоциализация осужденных, а главная задача при этом – не допустить рецидива преступлений. Образование
39
Участниками школы стали иностранные студенты из восьми стран.
23 июня 2025, 14:38
В Самаре открылась XIX Международная летняя космическая школа "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе"
Участниками школы стали иностранные студенты из восьми стран. Образование
67
Офицеры ведомства поздравили Виктора Алексеевича с 98-летием, пожелав ему крепкого здоровья, активного долголетия и заботы со стороны близких людей!
22 июня 2025, 17:25
Сотрудники межрайонного следственного отдела поздравили ветерана Великой Отечественной войны с днем рождения
Офицеры ведомства поздравили Виктора Алексеевича с 98-летием, пожелав ему крепкого здоровья, активного долголетия и заботы со стороны близких людей! Общество
382
В центре внимания
В Самаре из-за дорожных работ пустят в объезд два автобуса
23 июня 2025  12:10
В Самаре из-за дорожных работ пустят в объезд два автобуса
217
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
23 июня 2025  09:59
Фонтан «Царевна-Лебедь» в Самаре запустили в тестовом режиме
213
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем памяти и скорби
22 июня 2025  10:10
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области в связи с Днем памяти и скорби
353
Самарская область на ПМЭФ подписала инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 260 млрд рублей
21 июня 2025  14:54
Самарская область на ПМЭФ подписала инвестиционные соглашения на общую сумму порядка 260 млрд рублей
594
Свечи в память о героях Великой Отечественной войны зажгут в Самаре
21 июня 2025  13:34
Свечи в память о героях Великой Отечественной войны зажгут в Самаре
627
Весь список