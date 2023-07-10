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В «Жигулёвской долине» состоялся городской турнир по баскетболу 3 х 3

10 июля 2023 13:13
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В «Жигулёвской долине» состоялся городской турнир по баскетболу 3 х 3

8 июля на универсальной спортивной площадке технопарка «Жигулевская долина» прошёл городской турнир по баскетболу 3 х 3 среди трудовых коллективов города. Турнир является одним из спортивных состязаний Жигулевской спартакиады.

В церемонии открытия турнира приняли участие директор технопарка Александр Сергиенко, директор Федерации баскетбола г.о. Тольятти Сергей Низенко, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий ПАО «Тольяттиазот» Арсен Джалилов и муниципальный координатор – ведущий эксперт отдела реализации проектов и программ в сфере патриотического воспитания граждан ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» Дмитрий Тодосов.

Приветствуя участников турнира, Александр Сергиенко отметил, что «Жигулёвская долина» стала не только центром инноваций региона, но и заметной спортивной локацией города.

– Спасибо игрокам, которые будут сегодня бороться за кубок, спасибо организаторам и партнёрам. Все вместе мы создаём здесь настоящую Территорию здоровья – а именно так называется проект, поддержанный областным Министерством экономического развития и инвестиций, в рамках которого мы проводим эти спортивные активности на площадке технопарка. Сегодня жаркий день, но я хочу пожелать всем, чтобы турнир прошёл легко и выполнил главную задачу, ради которой мы тут собираемся: познакомил и сблизил людей из разных отраслей и разных поколений, помог наладить контакты, которые в дальнейшем помогут в жизни и в бизнесе.

На турнир было заявлено 10 команд.

Сначала команды выясняли отношения в подгруппах, затем начался этап плей-офф. Команды, сыгравшие свои матчи, отдыхали в прохладе главного корпуса технопарка: в кинозале шёл показ фильмов о спортивных достижениях тольяттинцев, предоставленных телекомпанией «ЛАДА-МЕДИА».

По итогам проведенных матчей Титул чемпионов Городского турнира по баскетболу 3 х 3 завоевала команда «ТОЛЬЯТТИКАУЧУК», серебро – у команды «ТОАЗ», бронзовыми призёрами стали участники команды «КРУГЛЫЙ ПОДКАСТ» (Федерация баскетбола г.о.Тольятти). Самым результативным игроком турнира признан Степан Пиганов.

Все участники получили памятные подарки от организаторов и партнеров турнира.

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