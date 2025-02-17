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В «Жигулёвской долине» прошёл турнир «Хоккей на валенках»

17 февраля 2025 17:16
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В борьбе за Кубок свои клюшки скрестили 16 команд.

15 февраля на территории технопарка «Жигулёвская долина» прошёл V Городской турнир «Хоккей на валенках». В борьбе за Кубок свои клюшки скрестили 16 команд, представляющих трудовые коллективы города:

1. Команда «Жигулёвская долина» – технопарк «Жигулевская долина»

2. Команда «Тольяттикаучук» – ООО «Тольяттикаучук»

3. Команда «КуйбышевАзот» – ПАО «КуйбышевАзот»

4. Команда «Депутаты Тольятти» – Дума г.о. Тольятти

5. Команда «ОЭЗ» – Особая экономическая зона «Тольятти»

6. Команда «Сбер» – Самарское отделение № 6991 ПАО Сбербанк

7. Команда «Медгородок» – Тольяттинская городская клиническая больница № 5

8. Команда «Заряд» – Федерация шахмат г.о. Тольятти

9. Команда «ТМК» – Тольяттинский машиностроительный колледж

10. Команда «Зерно» – Компания «Фабрика полезных продуктов «Зерно», резидент технопарка «Жигулёвская долина»

11. Команда «БИА» – Компания «БИА», резидент технопарка «Жигулёвская долина»

12. Команда «Митра» – Компания «МИТРА», резидент технопарка «Жигулёвская долина»

13. Команда «Армат» – Адвокатское бюро «АРМАТ»

14. Команда «РетроМеханика» – Клуб любителей ретро-автомотехники «РетроМеханика»

15. Команда «ВЭП» – компания «ВЭП»

16. Команда «РЕМСЕРВИС» – Компания «Ремсервис».

В составе каждой команды – 5 полевых игроков и вратарь. Особенности игры: используются клюшки и мячик для ринк-бенди (хоккея с мячом), а вместо коньков – войлочные валенки или меховые унты. Главный судья турнира Александр Викторович Плохов – директор Федерации хоккея с мячом г.о. Тольятти.

Приветствуя участников, директор технопарка «Жигулёвская долина» Александр Сергиенко сказал:

– В этом году страна отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Сегодняшним турниром мы открываем цикл мероприятий в технопарке, посвящённых этому юбилею.

Здесь собрались самые активные люди. Сегодня мы все на одной волне, поэтому желаю всем не только спортивного азарта, но и успешного нетворкинга, который поможет в реализации ваших проектов!

Руководитель Управления физической культуры и спорта администрации г.о. Тольятти Руслан Юлдашев поблагодарил организаторов и участников турнира за приверженность к спорту и пожелал игрокам пройти турнир без травм.

До финала дошли две сильные команды: «Жигулёвская долина» и «Заряд». В основное время не было забито ни одного гола, и итог турнира решился в серии пенальти, где победу одержала команда технопарка со счетом 1:0. Бронзу завоевала команда «Тольяттикаучук».

Лучшим вратарём турнира признан Вячеслав Князев («Жигулёвская долина»), лучшим бомбардиром – Леонид Семагин («Заряд»), лучшим защитником – Михаил Кузнецов («ВЭП»).

Болельщикам, прибывшим поддержать своих близких, было чем заняться: они сражались в лазертаг и диск-гольф, проводили тест-драйв нового авто, играли в шахматы, смотрели мультфильмы. Около 50 компаний-партнёров помогли в организации события и предоставили призы всем участникам турнира.

Спортивные соревнования в технопарке проводятся в рамках программы «Культурный код инноваций», направленной на развитие неформальных связей между всеми участниками инновационной экосистемы.

Руководитель программы, председатель оргкомитета турнира Ирина Феопентова подчеркнула, что в подобных мероприятиях ценен каждый игрок. Ведь главное – не победа, а участие, общение, налаживание новых деловых и дружеских связей. И с этими задачами турнир «Хоккей на валенках» справляется блестяще.

Для справки: Первый турнир по хоккею на валенках в «Жигулёвской долине» прошёл в январе 2021 года. Тогда в нём приняли участие 6 команд. Сейчас турнир насчитывает 16 команд, поэтому игра идёт на два поля. Турнир проводится по кубковой системе. Всего в турнире 2025 года было сыграно 28 матчей.

 

Фото:   пресс-служба технопарка «Жигулёвская долина»

Теги: Тольятти

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