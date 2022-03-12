В Жигулевске прошел гала-матч по хоккею, посвященный 70-летию города

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В торжественной церемонии открытия приняли участие и выступили с приветственной речью почетные гости: министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский, глава г.о. Жигулевск Илья Сухих, двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов и профессиональный хоккеист Александр Сорокин.



"Поздравляю вас с юбилеем! Желаю Вам счастья, крепкого здоровья и мирного неба над головой! Занимайтесь спортом и ведите активный образ жизни, будьте примером для своих детей. Здоровые и счастливые люди – основа процветания любой страны", - сказал Сергей Кобылянский жителям Жигулевска.



Перед началом матча состоялось награждение победителей и призеров городского хоккейного турнира памяти Евгения Султанова, а также вручение знаков отличия ГТО.



На лед министр спорта вышел в составе сборной города Тольятти. У хозяев площадки команду возглавил Олег Саитов. Несмотря на заявленный товарищеский формат встречи игра получилась азартной и скоростной. В основное время победу одержала команда "Сборная Тольятти" со счетом - 2:0. В серии послематчевых буллитов, проводившихся независимо от исхода встречи, сильнее были хоккеисты "Жигулевска" - 2:1.

Фото: минспорт СО