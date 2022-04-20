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В Железноводске прошел Кубок России по спортивному ориентированию (многодневный кросс-спринт)



В соревнованиях, которые являлись отборочными в сборную команду России, приняли участие свыше 150 спортсменов из различных регионов страны.



Представительница Самарской области Анна Дворянская (тренер - Дворянский В.В.), выступающая в категории женщины-элита, завоевала золотую медаль, обогнав соперниц из Воронежской и Белгородской областей соответсвенно. Турнир проходил на протяжении трех дней, по итогам учитывалась общая сумма времени.

Фото: минспорта СО