В выходные на территории УСЦ "Чайка" планируется проведение ряда мероприятий

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В Самаре прошли соревнования по лыжным гонкам на призы ГАУ СО УСЦ «Чайка».



На лыжню вышли юные спортсмены 2006 - 2013 годов рождения, которые состязались в индивидуальных гонках свободным стилем на дистанциях 1,6 км, 3 км и 5 км. Победители и призеры соревнований были награждены медалями и грамотами, а каждый финишер получил сладкий подарок.



В предстоящие выходные (12 и 13 марта) на территории УСЦ "Чайка" планируется проведение следующих мероприятий:

- чемпионат и первенство Самарской области по лыжным гонкам;

- региональный этап Всероссийских сельских спортивных игр по лыжным гонкам;

- зимний фестиваль Всероссийского комплекса ГТО среди всех категорий населения Самарской области;

- первенство Самарской области по спортивному туризму (лыжная дистанция).

Туристическая трасса будет свободна.

Фото: минспорт СО