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В Управлении Росгвардии по Самарской области определили лучших дзюдоистов

14 марта 2024 10:57
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В Управлении Росгвардии по Самарской области определили лучших дзюдоистов

В Самаре завершился Чемпионат регионального управления Росгвардии по дзюдо. Традиционно состязания проходили на базе спортивного комплекса «Динамо». Участие в нем приняли около 50 сотрудников и военнослужащих из 6 команд Управления Росгвардии по Самарской области, среди которых большое количество титулованных спортсменов - призеров различных соревнований, мастеров и кандидатов в мастера спорта.

Росгвардейцы продемонстрировали высокий уровень подготовки и отличное владение приемами боевого искусства. В упорных и напряженных поединках определились лучшие команды.

На первом месте сборная ОМОН «Смерч» (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области. «Серебро» у дзюдоистов из СОБРа. Замкнула тройку лучших сборная тольяттинского ОМОН «Орлан».

По традиции, лучшие спортсмены будут защищать честь регионального Управления на ежегодном Чемпионате по дзюдо Приволжского округа войск национальной гвардии, который снова состоится на самарской земле, в Тольятти.

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