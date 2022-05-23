В УФСИН России по Самарской области состоялись соревнования по стрельбе из пистолета Макарова

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Состязания организованы в стрелковом тире спортивного комплекса «Динамо». В них приняли участие лучшие стрелки исправительных учреждений уголовно-исполнительной системы Самарской области.

Среди мужчин первое место завоевал майор внутренней службы Петр Верзилин (ОСН) с результатом 92 очка. Второе место у лейтенанта внутренней службы Дениса Леттиева (УК) с результатом 90 очков. Третье место поделили два участника с одинаковым результатом - 89 очков, капитан внутренней службы Сергей Коршиков (ОСН) и капитан внутренней службы Бутахин Дмитрий.

Среди женщин первое место заняла прапорщик внутренней службы Гонтаренко Тамара (СИЗО-2) с лучшим результатом 84 очка. Второе место у лейтенанта внутренней службы Даниленковой Любови (ОТБ) с результатом 79 очков. Третье – у капитана внутренней службы Екатерины Беляевой (аппарат управления) с результатом 78 очков.

В общем командном зачете первое место у команды аппарата управления выбивших в сумме 259 очков, второе у сотрудников СИЗО-2, выбивших в сумме 230 очков. Обладателем третьего места стала команда СИЗО-4, набравшая 228 очков.

Победители награждены медалями и дипломами.