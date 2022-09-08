В Уфе завершились соревнования по современному пятиборью

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В Уфе завершились первенство России по современному пятиборью и международные соревнования «Кубок федерации современного пятиборья России».



В соревнованиях приняли участие 88 спортсменов не старше 21 года из 11 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь. Представители Самарской области в очередной раз подтвердили, что в 63 регионе одна из сильнейших спортивных школ страны.



В рамках первенства России в личном зачете победителем соревнований стал самарец Антон Жиртуев, который очень ровно прошел турнирную дистанцию, войдя в шестерку лучших в фехтовании, лазер-ране и верховой езде. По итогам Кубка ФСПР Антон стал бронзовым призером.



В командном первенстве страны сборная Самарской области (Антон Жиртуев, Рустам Шагвалеев, Тимофей Попов) выиграла бронзовые медали. Лучшей стала команда Москвы, серебряным призером - сборная Санкт-Петербурга.



По итогам первенства России в эстафете у юношей третье место занял самарский дуэт Рустам Шагвалеев и Антон Жиртуев. Победителями стали столичные спортсмены. На втором месте - представители Санкт-Петербурга.

Фото: минспорт СО