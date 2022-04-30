В Уфе состоялось первенство России по каратэ среди спортсменов 10-13 лет

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В соревнованиях приняли участие более 850 спортсменов из 55 регионов России. Самарскую область представили 32 спортсмена, завоевавшие 6 медалей. По итогам турнира сборная региона завоевала 5 общекомандное место.



Победители и призеры соревнований:

Камальдинов Замиль (до 30 кг, юноши 10-11 лет) - золото;

Станичнов Кирилл (свыше 42 кг, юноши 10-11 лет) - золото;

Черемушкин Данила (до 40 кг, юноши 12-13 лет) - серебро;

Юрина Ева (до 32 кг, девушки 10-11 лет) - бронза;

Никишина Дарья (до 47 кг, девушки 12-13 лет) - бронза;

Гамагин Кирилл (свыше 55 кг, юноши 12-13 лет) - бронза.

Фото: минспорта СО