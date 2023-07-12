В Уфе пройдут I летние Игры сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт»

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В столицу Башкортостана приедут спортсмены из США, Бразилии, Франции, Турции, Испании, Израиля, Кении, Филиппин, Бахрейна, Ирана, Ирака, Вьетнама и других стран. Соревнования станут альтернативой XXIV Сурдлимпийских игр, которые прошли в 2022 году в Бразилии без участия российских спортсменов.



Они пройдут на 13 спортивных объектах Уфы с 23 июля по 2 августа. Для проведения Игр задействуют более 500 судей, 50 сурдопереводчиков и 200 волонтеров.



Сурдлимпийские игры (Сурдлимпиада) - спортивные соревнования людей с нарушениями слуха (до 2001 года - Всемирные игры глухих).