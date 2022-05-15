В Твери на Всероссийских соревнованиях по боксу Самарскую область представили 15 боксеров

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В Твери прошли XXI Всероссийские соревнования по боксу памяти первого мастера спорта СССР по боксу Тверской области В.Н. Карелина.



Традиционный турнир собрал на ринге ФОКа им. Султана Ахмерова свыше 100 спортсменов в возрасте от 19 до 40 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Краснодарского края, Ненецкого и Чукотского автономных округов, республик Коми и Карелия, а также Московской, Ленинградской, Псковской, Оренбургской, Самарской, Пензенской, Вологодской, Волгоградской, Тульской, Ивановской, Белгородской, Ульяновской и Новгородской областей.



Самарскую область представили 15 боксеров ГАУ СО СШОР №4 "Ринг", завоевавшие 5 медалей:

Неизвестных Никита (51 кг, тренер - Р.А. Азизов) - золото;

Абрамова Елизавета (66 кг, тренер - Р.С. Аббасов) - золото;

Бабаев Эльмин (60 кг, тренер - С.Г. Кулумбегов) - серебро;

Ухина Мария (54 кг, тренер - Е.А. Усольцев) - бронза;

Узяков Алексей (86 кг, тренер - Р.С. Аббасов) - бронза.

Фото: минспорта СО