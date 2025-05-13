В Тольятти завершился региональный фестиваль «Готов к труду и обороне»

В Тольятти завершился региональный фестиваль всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся общеобразовательных организаций Самарской области, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Соревнования принимал легкоатлетический манеж и спорткомплекс «Олимп». Участниками фестиваля стали 25 команд из 16 муниципалитетов региона, составленные из ребят 12-15 лет.
Разыгрывалось личное и командное первенство по многоборью ГТО.
В личном зачете победителями и призерами стали:
IV ступень
Арина Нестругина, Безенчукский район
Михаил Фомин, Отрадный
Полина Егорова, Тольятти
Александр Юдин, Тольятти
Ева Мячина, Чапаевск
Иван Казарин, Безенчукский район
V ступень
Вера Серенкова, Безенчукский район
Егор Федоренко, Безенчукский район
Елизавета Фадеева, Ставропольский район
Гордей Исаев, Безенчукский район
Дарина Доляновская, Отрадный
Михаил Гребенкин, Чапаевск
В командном первенстве сильнейшими стали:
команда Безенчукского района
команда г.о.Чапаевск
команда школы 90 г.о. Тольятти
По результатам этих соревнований будет формироваться сборная команда Самарской области для участия во всероссийском этапе фестиваля ГТО в международном детском центре «Артек» в республике Крым.
Фото: минспорта СО