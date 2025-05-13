В Тольятти завершился региональный фестиваль «Готов к труду и обороне»

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В Тольятти завершился региональный фестиваль всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся общеобразовательных организаций Самарской области, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Соревнования принимал легкоатлетический манеж и спорткомплекс «Олимп». Участниками фестиваля стали 25 команд из 16 муниципалитетов региона, составленные из ребят 12-15 лет.



Разыгрывалось личное и командное первенство по многоборью ГТО.



В личном зачете победителями и призерами стали:



IV ступень

Арина Нестругина, Безенчукский район

Михаил Фомин, Отрадный

Полина Егорова, Тольятти

Александр Юдин, Тольятти

Ева Мячина, Чапаевск

Иван Казарин, Безенчукский район



V ступень

Вера Серенкова, Безенчукский район

Егор Федоренко, Безенчукский район

Елизавета Фадеева, Ставропольский район

Гордей Исаев, Безенчукский район

Дарина Доляновская, Отрадный

Михаил Гребенкин, Чапаевск



В командном первенстве сильнейшими стали:



команда Безенчукского района

команда г.о.Чапаевск

команда школы 90 г.о. Тольятти



По результатам этих соревнований будет формироваться сборная команда Самарской области для участия во всероссийском этапе фестиваля ГТО в международном детском центре «Артек» в республике Крым.

Фото: минспорта СО