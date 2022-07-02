В Тольятти завершилась летняя Спартакиада учащихся России по фехтованию

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В Тольятти завершилась XI летняя Спартакиада учащихся (юношеская) России по фехтованию.



В заключительный день соревнований сборная Самарской области (Антонова Вероника, Емельянова Валентина, Новикова Софья, Рыскова Дарья) завоевала бронзовые медали в командном турнире по фехтованию на саблях. В финале победила команда Москвы. Серебро - у представительниц Санкт-Петербурга.



В состязаниях принимали участие юноши и девушки до 18 лет из 31 региона Российской Федерации. Комплекты медалей разыгрывали в трех видах оружия: рапира, сабля и шпага.

Фото: минспорта СО