В Тольятти сотрудники полиции приняли участие в соревнованиях по зимнему мини-футболу

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Мероприятие прошло в рамках «Спартакиады -2025, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.В городе Тольятти, на футбольном поле спортивной школы олимпийского резерва, в рамках «Спартакиады-2025, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, по инициативе местного городского отделения Самарской региональной организации общественно-государственного объединения ВФСО «Динамо» прошли соревнования по зимнему мини-футболу.

В турнире приняли участие 30 сотрудников полиции – представители трех коллективов физической культуры.

С первых минут футбольных баталий разразилась серьезная борьба за первенство.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1 место – команда Госавтоинспекции У МВД России по городу Тольятти;

2 место – команда Управления МВД России по городу Тольятти;

3 место – команда ОБ ППСП Управления МВД России по городу Тольятти.

Полковник полиции Хейрулла Ахмедханов поблагодарил сотрудников-спортсменов за активное участие и вручил победителям и призерам: кубки, медали и дипломы.

Представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Антон Просянкин отметил, что коллектив тольяттинского гарнизона полиции всегда отличался стремлением к спортивным победам и здоровому образу жизни.