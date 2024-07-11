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В Тольятти состоялся финал Спартакиады учащихся по гандболу

11 июля 2024 12:27
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В Тольятти состоялся финал Спартакиады учащихся по гандболу

С 23 мая по 5 сентября в 21 регионе России проходят финальные соревнования XII летней Спартакиады учащихся (юношеской) в 51 виде спорта. Самарская область приняла два финала: соревнования по современному пятиборью, которые завершились на прошлой неделе в Самаре, и турнир по гандболу среди девушек, который проходил с 1 по 11 июля в Тольятти. Все матчи состоялись в тольяттинском универсальном спортивном комплексе «Олимп» на двух игровых площадках.

В соревнованиях приняли участие сборные команды 12 регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, республики Башкортостан, Краснодарского и Приморского края, Астраханской, Волгоградской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Самарской, Свердловской области. Они были составлены из девушек не старше 17 лет. Костяк сборной Самарской области составили воспитанницы тольяттинской спортивной школы олимпийского резерва №10 «Олимп»: Арина Барсукова, Элина Берхеева, Анна Боженко, Анита Валитова, Дарья Ведминская, Полина Горбункова, Дана Дорожкина, Анна Елясина, Дарья Елясина, Екатерина Журавлёва, Диана Илиадис, Полина Караваева, Елизавета Меякова, Ариана Петряйкина, Варвара Савинова, Мария Семёнова под руководством тренеров Алексея Жаворонкова и Ирины Близновой.

На предварительном этапе лидером группы А стала команда Волгоградской области, которая выиграла 5 матчей из 5. Такого же впечатляющего результата в группе Б добилась сборная Москвы. Именно эти команды по результатам серии плей-офф вышли в финал. В решающем матче победила команда Москвы – 31:21.

Сборная Самарской области заняла второе место в группе, а в плей-офф дошла до полуфинала, по итогам которого получила право сыграть в матче за бронзу. С разницей в три мяча наша команда уступила сборной Астраханской области – 25:28 и заняла четвертое место.

В общекомандном зачете летней Спартакиады учащихся Самарская область на данный момент идет на 12-м месте. Представители нашего региона завоевали 8 медалей в трех видах спорта: всестилевом каратэ, греко-римской борьбе и тхэквондо (ВТФ).

«По поручению врио губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева в нашем регионе разрабатывается программа «Мастер спорта», направленная на повышение мотивации юных спортсменов к занятиям физической культурой и спортом. В частности, она предусматривает поддержку спортсменов за присвоение спортивных разрядов и званий и выплаты по итогам выступления на Спартакиадах России. Это должно стать дополнительной мотивацией для юных спортсменов», - рассказала врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

 

Фото - Вячеслав Прасолов

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