В Тольятти состоится «Открытый чемпионат по силовому экстриму

Я нашел ошибку
Главные новости:
По всем вопросам в сфере миграции можно обратиться по телефону горячей линии.
ГУ МВД СО: Важная информация для работодателей и иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность на территории России
27 мая Самарская областная универсальная научная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек.
Общероссийский день библиотек: в СОУНБ подготовили масштабную программу «Мир. Май. Читай»
Его хэдлайнерами станут Квартет Константина Гевондяна и вокалистка Полина Касьянова.
В минувшие выходные в Самаре прошли первые концерты II Международного джазового фестиваля «Движение»
В соответствии с муниципальным контрактом работы по благоустройству дворов завершатся 31 августа 2021 года.
В Самарском районе в этом году благоустроят 6 дворов
Главы региональных министерств и ведомств представили предложения по реализации Послания Губернатора Самарской области.
На совещании облправительства обсудили, что необходимо сделать для выполнения поставленных главой региона задач
Её проведут сотрудники Самарского областного клинического онкодиспансера и Самарского областного кожно-венерологического диспансера.
На Некрасовском спуске набережной Самары пройдет акция по профилактике меланомы
В весовой категории до 84 килограмм она завоевала серебряную медаль.
На чемпионате России по пауэрлифтингу самарская спортсменка завоевала несколько наград
В финале она победила  Яну Мессершмидт из Германии.
Тольяттинка Анна Чернышева выиграла чемпионат Европы по карате WKF в Хорватии
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.53
-0.05
EUR 89.69
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»
Самарский зоопарк отмечает Всемирный день черепахи
Игорь Паньшин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию академика Андрея Сахарова 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Тольятти состоится «Открытый чемпионат по силовому экстриму

25 мая 2021 11:27
164
В Тольятти состоится «Открытый чемпионат по силовому экстриму

В предстоящую субботу, 30 мая при поддержке Социально-экологического Союза г. Тольятти состоится «Открытый чемпионат по силовому экстриму». Сильнейшие атлеты Автограда и гости из Поволжья в легендарном шоу «Богатырские игры» определят самого сильнейшего.

Ежегодно, с 2007 года, благодаря настойчивости и стремлению главного пропагандиста этого силового направления Сергея Цветкова в Тольятти проводится турнир силачей «Богатырские игры». Нынешние соревнования примечательны тем, что несколько месяцев назад приказом Министерства спорта РФ «силовой экстрим» включен во всероссийский реестр видов спорта. Это даст новый толчок развитию данного экстремального направления в стране.

Очередной турнир будет проходить в Тольятти, на площадке возле торгового центра «Акварель» на Южном шоссе. ТЦ «Акварель» выступает генеральным партнером соревнований. Организаторами подготовлена новая программа, они обещают просто бомбическое представление! В числе упражнений, которые будут выполнять богатыри, есть заслужившие популярность у зрителей и совершенно новые дисциплины: «Богатырская разминка», «Суперкоромысло», «Богатырская прогулка», «Карусель Конана», «Крест», «Шиномонтаж». Предварительные заявки на участие подали спортсмен из Пензы Евгений Чулков, представитель Сызрани Владимир Налейкин, тольяттинцы Виктор Осипов, Александр Махалов, Анар Меликов, Сергей Орлов, Дмитрий Тарасов, Сергей Червенков.

 30 мая в полдень будет дан старт соревнованиям богатырей, сообщает Агентство спортивного маркетинга «СПОРТИКО».

Теги: силовой спорт силовой экстрим

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Главы региональных министерств и ведомств представили предложения по реализации Послания Губернатора Самарской области.
25 мая 2021  14:29
На совещании облправительства обсудили, что необходимо сделать для выполнения поставленных главой региона задач
Политика
82
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
25 мая 2021  14:01
Названы районы с новыми случаями коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
126
В Самаре перекроют дублер ул. Ново-Садовой от ул Гастелло до ул. Советской Армии
25 мая 2021  13:29
В Самаре перекроют дублер ул. Ново-Садовой от ул Гастелло до ул. Советской Армии
Транспорт
114
Центр управления регионом в Самарской области отмечает полгода своей работы
25 мая 2021  11:45
Центр управления регионом в Самарской области отмечает полгода своей работы
Общество
165
Объявлен оранжевый уровень опасности в Самарской области
25 мая 2021  09:30
Объявлен оранжевый уровень опасности в Самарской области
Экология
168
Весь список