В Тольятти состоится «Открытый чемпионат по силовому экстриму

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В предстоящую субботу, 30 мая при поддержке Социально-экологического Союза г. Тольятти состоится «Открытый чемпионат по силовому экстриму». Сильнейшие атлеты Автограда и гости из Поволжья в легендарном шоу «Богатырские игры» определят самого сильнейшего.

Ежегодно, с 2007 года, благодаря настойчивости и стремлению главного пропагандиста этого силового направления Сергея Цветкова в Тольятти проводится турнир силачей «Богатырские игры». Нынешние соревнования примечательны тем, что несколько месяцев назад приказом Министерства спорта РФ «силовой экстрим» включен во всероссийский реестр видов спорта. Это даст новый толчок развитию данного экстремального направления в стране.

Очередной турнир будет проходить в Тольятти, на площадке возле торгового центра «Акварель» на Южном шоссе. ТЦ «Акварель» выступает генеральным партнером соревнований. Организаторами подготовлена новая программа, они обещают просто бомбическое представление! В числе упражнений, которые будут выполнять богатыри, есть заслужившие популярность у зрителей и совершенно новые дисциплины: «Богатырская разминка», «Суперкоромысло», «Богатырская прогулка», «Карусель Конана», «Крест», «Шиномонтаж». Предварительные заявки на участие подали спортсмен из Пензы Евгений Чулков, представитель Сызрани Владимир Налейкин, тольяттинцы Виктор Осипов, Александр Махалов, Анар Меликов, Сергей Орлов, Дмитрий Тарасов, Сергей Червенков.

30 мая в полдень будет дан старт соревнованиям богатырей, сообщает Агентство спортивного маркетинга «СПОРТИКО».