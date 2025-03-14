В Тольятти состоится «Большой фехтовальный флешмоб»

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В следующую субботу, 22 марта, Тольяттинская федерация фехтования проводит «Большой фехтовальный флешмоб». 0+



Участники в очном и онлайн форматах посетят тренировку по фехтованию, научатся делать выпад, выучат девиз федерации и станут частью большой фехтовальной команды.



К участию приглашаются семейные команды и все желающие независимо от пола, возраста и уровня спортивной подготовки.



Принять участие во флешмобе можно в онлайн-формате или очно в Тольятти по адресам:



Дворец спорта «Волгарь»

Приморский бульвар, 37



Тольяттинская федерация фехтования

Мурысева, 52а



Начало мероприятия в 15:00.