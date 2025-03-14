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В Тольятти состоится «Большой фехтовальный флешмоб»

14 марта 2025 15:26
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 К участию приглашаются семейные команды и все желающие независимо от пола, возраста и уровня спортивной подготовки.

В следующую субботу, 22 марта, Тольяттинская федерация фехтования проводит «Большой фехтовальный флешмоб». 0+

 Участники в очном и онлайн форматах посетят тренировку по фехтованию, научатся делать выпад, выучат девиз федерации и станут частью большой фехтовальной команды.

 К участию приглашаются семейные команды и все желающие независимо от пола, возраста и уровня спортивной подготовки.

Принять участие во флешмобе можно в онлайн-формате или очно в Тольятти по адресам:

Дворец спорта «Волгарь»
Приморский бульвар, 37

Тольяттинская федерация фехтования
Мурысева, 52а

Начало мероприятия в 15:00.

Теги: Тольятти

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