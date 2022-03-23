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В Тольятти прошли первые тестовые тренировки в новом легкоатлетическом манеже

23 марта 2022 22:58
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В манеже будут проводиться не только тренировки, но и областные и всероссийские соревнования.

Новый спортивный объект построен благодаря реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Современный легкоатлетический манеж построен в Автозаводском районе Тольятти на территории стадиона «Торпедо». Спортивный комплекс включает 6 беговых круговых дорожек по 200 метров, 6 беговых дорожек на 60 метров, сектор для прыжков в высоту, 2 сектора для прыжков в длину, сектор для толкания ядра и сектор для прыжков с шестом. Зрительские трибуны рассчитаны на 350 человек. На втором этаже находится тренажерный зал и кафе на 40 мест. На третьем этаже располагаются административные и служебные помещения.

В манеже будут проводиться не только тренировки, но и областные и всероссийские соревнования. Для этого здесь есть необходимые условия и техническое оснащение. Покрытие беговых дорожек соответствует международным стандартам и критериям качества IAAF (Международной федерации легкой атлетики), сообщает пресс-служба минспорта СО.

 

Фото:    минспорт СО

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