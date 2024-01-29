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В Тольятти прошли 3-й и 4-й этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду
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В Тольятти прошли 3-й и 4-й этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду
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В Тольятти прошли 3-й и 4-й этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду

29 января 2024 18:35
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«Мега-Лада» продолжает лидировать в общем зачете.

27 и 28 января в Тольятти на треке спортивно-технического комплекса имени Анатолия Степанова проходили 3-й и 4-й этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду в классе 500 в суперлиге.

27 января на 3-м этапе чемпионата по итогам 20 основных заездов две команды набрали одинаковое количество очков. «Мега-Лада» и «Башкортостан» шли вровень – по 30 баллов. Победитель определялся в перезаезде, где уфимец Никита Богданов опередил тольяттинца Динара Валеева.

4-й этап чемпионата состоялся на 28 января и сложился для «Мега-Лады» успешно: Динар Валеев, Игорь Кононов и Никита Толокнов набрали 32 очка в 20 заездах и одержали победу.

«Мега-Лада» также продолжает лидировать в общем зачете. На 2-м месте идут гонщики из Башкортостана, на 3-м – из Каменска-Уральского, на 4-м – из Шадринска, тольяттинская команда «Жигули» занимает 5-е место. Следующий 5-й и заключительный 6-й этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду в суперлиге пройдут 10 и 11 февраля в Уфе.

Фото: Мега-Лада

 

Теги: Мероприятия Тольятти

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