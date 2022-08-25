В Тольятти пройдет "Кубок Губернатора Самарской области" по дзюдо

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С 26 по 29 августа в Тольятти в спортивном комплексе «Труд» (Тольятти, ул. Карла Маркса, 37) будут проходить Всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Губернатора Самарской области» среди мужчин и женщин.

Программа турнира:

27 августа — соревнования в весовых категориях: мужчины — 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг; женщины — 48 кг, 52 кг, 57 кг.

28 августа — соревнования в весовых категориях: мужчины — 60 кг, 66 кг, женщины — 63 кг, 70 кг, 78 кг, +78 кг.

Торжественное открытие соревнований состоится 27 августа в 17.00.

Фото: ru.freepik.com