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Сильнейшие спортсмены страны соберутся на Жигулевском море и поборются за главные медали сезона и место в сборной.
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В Тольятти пройдет ЧР в олимпийских классах яхт и классе Европа, Первенство России и Открытый Кубок Содружества

13 сентября 2023 14:31
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Сильнейшие спортсмены страны соберутся на Жигулевском море и поборются за главные медали сезона и место в сборной.

Парусный сезон в Тольятти завершится в акватории Куйбышевского водохранилища самыми важными стартами для сборной страны и последним этапом отбора в сборную команду России.

С 17 по 24 сентября пройдет Чемпионат России в олимпийских классах яхт: 470 (смешанный), Лазер Стандарт - у мужчин, Лазер Радиал - у женщин, 49-й мужская двойка, 49FX женская двойка, катамараны Накра 17 - микст, парусная доска с подводным крылом – IQFoil и кайтбординг Формула кайт.

Чемпионат России пройдет в рамках международной регаты «Открытый Кубок Содружества», где выступят также спортсмены Республики Беларусь.

Параллельно с Чемпионатом будет проходить Первенство России в классе кайтбординг курс-рейс и Чемпионат России в классе Европа.

Сильнейшие спортсмены страны соберутся на Жигулевском море и поборются за главные медали сезона и место в сборной.

По предварительным заявкам регата соберет порядка 200 сильнейших участников из России и Беларуси.

На акватории будут установлены 4 дистанции: дистанция самых массовых классов будет напротив Автозаводского района, остальные дистанции на акватории между Муравьиными островами и Комсомольским районом.

Организаторы соревнований: Всероссийская федерация парусного спорта, РОО Самарская областная Федерация парусного спорта при поддержке ПАО «КуйбышевАзот», ООО «Внештрейдсервис ЛТД», ПАО «Совкомфлот».

Во время чемпионата планируются встречи с представителями Всероссийской федерации парусного спорта, где будут обсуждаться текущие вопросы и планы развития на 2024 год.

На церемонию закрытия и награждения победителей приглашены официальные лица Правительства Самарской области и администрация городского округа Тольятти.

 

Фото:   ru.freepik.com

 

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