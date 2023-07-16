В ТК «Амбар» пройдет второй этап Чемпионата по дрифту DRIFT THAT 2023

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Это 10-й юбилейный сезон дрифта в Самаре.

В воскресенье, 16 июля с 11:00 до 19:00 на площадке торгового комплекса «АМБАР» (Южное шоссе, 5) пройдет второй этап Чемпионата DRIFT THAT 2023. Организаторы обещают, что болельщиков и гостей ждет настоящий фестиваль скорости.

Во втором этапе примут участие более 50 автоспортсменов со всей страны, среди которых чемпионы и призёры прошлых серий и новые перспективные пилоты. География участников: Самара, Тольятти, Уфа, Саратов, Балаково, Казань, Набережные Челны, Ульяновск, Екатеринбург, Орск, Рязань.

Профессионалы своего дела покажут уникальное мастерство и сожгут немало шин. Специальный гость юбилейных второго этапа – ТОПовый пилот RDS GP, двукратный вице-чемпион RDS Никита Шиков.

В программе сотни заездов, между которыми для гостей DRIFT THAT предусмотрели интерактив и шоу-программу: выставка самых ярких и эффектных автомобилей, соревнования по автозвуку, роспись авто. Участников заездов оценят по углу заноса, траектории и стилю. Перед заездами пройдёт парад пилотов, а после – награждение победителей.

Традиционно любители адреналина смогут проехать трассу с пилотом в режиме боевого заезда на DRIFT TAXI. Погрузиться в атмосферу и получить заряд адреналина можно с 11.00 до 14.00.

Программа DRIFT THAT на 16 июля:



11:00-14:00 DRIFT TAXI и тренировочные заезды

12:00-18:00 Автовыставка

12:00 -18.00 Соревнования по автозвуку

13:00 Роспись авто

14:30 Парад участников, шоу-программа

15:30 - 16:30 Заезды ТОП32

16:45 Заезды ТОП16

18:00 Награждение победителей автовыставки и соревнования автоклубов

18:45 Награждение победителей финала DRIFT THAT

Вход для зрителей бесплатный.

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*Возможны изменения в тайминге