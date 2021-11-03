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В Татарстане прошли XIX Всероссийские соревнования по боксу среди юниоров

3 ноября 2021 18:42
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Представители школы бокса олимпийского резерва «Ринг» завоевали две медали.

В Республике Татарстан прошли XIX Всероссийские соревнования по боксу класса «А» среди юниоров 17-18 лет на призы заслуженного мастера спорта, чемпиона мира А. К. Хаматова.

 В соревнованиях приняли участие 157 спортсменов из 32 регионов России, которые боксировали в 13 весовых категориях. Представители школы бокса олимпийского резерва «Ринг» завоевали две медали.

Никита Гусельников (51 кг, тренер - В.Е. Хаджиониди). Выполнил требования для присвоения спортивного звания "Мастер спорта России". Золотая медаль.

Сергей Седов (75 кг, тренер - П.Б. Букуров). Серебряная медаль.

 

Фото:   минспорт СО

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