В Сызрани реализуется спортивный проект для молодежи с ОВЗ

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В Сызрани завершается реализация проекта «ПриСОединяйтесь! – спорт для молодежи с ОВЗ» общественной организации «Сила воли», администрации Сызрани и МБУ «Дом молодежи» с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.

В течение года были организованы занятия адаптивной физкультурой с тренерами на площадках сызранского филиала школы-интерната №2, Губернского колледжа, ФСК «Лидер» и Дома молодежи. Участниками проекта стали подростки и молодежь с поражениями опорно-двигательного аппарата и с особенностями интеллектуального развития - всего более 70 человек.

На занятиях ребята развивали силу, выносливость, координацию, гибкость, а в финале проекта выполнили нормативы комплекса ГТО. Двое участников стали обладателями золотых знаков отличия

- Выполнение комплекса ГТО для школьников с особыми возможностями здоровья является важным шагом к физическому, социальному и психологическому развитию. Комплекс ГТО может стать стимулом для регулярных занятий физической культурой, что способствует общему оздоровлению и улучшению качества жизни, - комментирует тренер Ольга Комзова.

Вовлечение детей и молодежи в систематические занятия физкультурой отвечает целям госпрограммы «Спорт России» и региональной программы «Мастер спорта», разработанной по решению губернатора Вячеслава Федорищева.

Фото Самарский спорт