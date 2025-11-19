В Сызрани до конца 2025 года откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс

144

Он откроется на улице Вавилова до конца 2025 года. Локация для размещения нового физкультурно-оздоровительного комплекса выбрана не случайно. Он расположился в одном из крупнейших промышленных районов Сызрани, жители которого ранее могли заниматься физкультурой лишь на базе стадиона «Металлист».

19 ноября ход строительных работ проверил вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев и глава г.о.Сызрань Сергей Володченков.

В новом ФОКе круглый год в комфортных условиях будут заниматься воспитанники учреждений общего и дошкольного образования.

Объект готов на 80%. Специалисты заканчивают внутренние отделочные работы, выполнены работы по инженерному обеспечению и благоустройству прилегающей территории.

В комплексе будет работать зал единоборств и универсальный игровой зал для:

- волейбола

- баскетбола

- мини-футбола

Стратегия социально-экономического развития Самарской области до 2030 года, принятая губернатором Вячеславом Федорищевым, предусматривает комплексное развитие спортивной инфраструктуры на территории региона.

Фото: Телеграм-канал «Самарский спорт»