В Сызрани до конца 2025 года откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Я нашел ошибку
Главные новости:
Среди мальчиков и девочек до 15 лет. 
Спортсмены самарской СШОР-17 - победители всероссийских соревнований по фехтованию
Участники представили инициативы, охватывающие широкий спектр задач — от кадрового развития до цифровизации и социальной поддержки.
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
А также главные достижения вуза за текущий год.
 СамГМУ представил Совету по грантам программы «Приоритет 2030» итоги трансформации за 2025 год
В рамках «прямой линии» глава района подведет промежуточные итоги года, расскажет о благоустройстве дворовых пространств и парка имени Николая Щорса.
Завтра глава Железнодорожного района Самары ответит на вопросы жителей в прямом эфире
Иван Носков встретился с активными жителями проспекта Металлургов.
В Самаре расширят сеть маршрутов с регулируемым тарифом и льготами в 2026 году
В этом году в обновление дорожных объектов по федеральной программе вложено свыше 1 млрд рублей.
В Самаре завершены дорожные работы по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»
Структура расходов бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов не претерпела существенных изменений.
Бюджет Самары вынесен на рассмотрение депутатов гордумы
Две 7-метровые искусственные ели украсят Струковский сад и парк им. Юрия Гагарина  в Самаре
Городские парки Самары начинают готовить к новогодним праздникам
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.05
-0.08
EUR 93.93
-0.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Самаре в «Заварке» пройдет лекция «Cоветский пир: между коллективной мечтой и личным праздником»
Самару празднично оформят к Новому году 
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Сызрани до конца 2025 года откроется новый физкультурно-оздоровительный комплекс

19 ноября 2025 14:39
144
В новом ФОКе круглый год в комфортных условиях будут заниматься воспитанники учреждений общего и дошкольного образования. 

Он откроется на улице Вавилова до конца 2025 года. Локация для размещения нового физкультурно-оздоровительного комплекса выбрана не случайно. Он расположился в одном из крупнейших промышленных районов Сызрани, жители которого ранее могли заниматься физкультурой лишь на базе стадиона «Металлист».

19 ноября ход строительных работ проверил вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев и глава г.о.Сызрань Сергей Володченков.

В новом ФОКе круглый год в комфортных условиях будут заниматься воспитанники учреждений общего и дошкольного образования. 

Объект готов на 80%. Специалисты заканчивают внутренние отделочные работы, выполнены работы по инженерному обеспечению и благоустройству прилегающей территории. 

В комплексе будет работать зал единоборств и универсальный игровой зал для:
- волейбола
- баскетбола
- мини-футбола
Стратегия социально-экономического развития Самарской области до 2030 года, принятая губернатором Вячеславом Федорищевым, предусматривает комплексное развитие спортивной инфраструктуры на территории региона.

 

 

Фото: Телеграм-канал «Самарский спорт»

Теги: Сызрань

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Он размещал на различных платформах в сети Интернет объявления о салоне, якобы оказывающем интимные услуги.
18 ноября 2025, 15:09
Житель Сызрани обвиняется в серии мошенничеств
Он размещал на различных платформах в сети Интернет объявления о салоне, якобы оказывающем интимные услуги. Закон
744
Выявлен мужчина, осуществляющий незаконную ловлю рыбы.
17 ноября 2025, 16:33
Транспортными полицейскими Сызрани пресечен факт браконьерства
Выявлен мужчина, осуществляющий незаконную ловлю рыбы. Общество
386
Они госпитализированы.
13 ноября 2025, 15:23
В Сызрани женщина и 4-летний мальчик были сбиты автомобилем Lada Niva на переходе
Они госпитализированы. Происшествия
1268
В центре внимания
Открывая совещание, он сообщил о кадровых назначениях.
19 ноября 2025  15:03
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
146
Все выявленные нарушения будут пресекаться в установленном законом порядке для обеспечения целостности бюджета и недопущения нерациональных трат.
18 ноября 2025  22:38
По поручению Вячеслава Федорищева в регионе инициирована проверка реализации программы КРСТ
691
В настоящее время вакцинацию прошли 1 млн 630 тысяч жителей региона, что составляет 84% от плана вакцинации и 57% от численности населения.
18 ноября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев о вакцинации против гриппа: задача обеспечить максимальную безопасность жителей Самарской области
1245
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
674
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
683
Весь список