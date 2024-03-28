В спорткомплексе Самарского университета состоялись соревнования по самбо в рамках областной универсиады

27 марта в спортивном комплексе Самарского университета состоялись соревнования по самбо в рамках областной универсиады.
В них участвовали 11 команд вузов Самарской области.
Итоги общекомандного зачета:
Самарский университет;
СамГУПС;
СамГТУ.
Победители соревнований в личном зачете:
до 53 кг - Трахиров Максим (Самарский университет);
до 58 кг - Сысоев Леонид (СГЭУ);
до 64 кг - Федотов Артем (Самарский Университет);
до 71 кг - Антипов Михаил (Самарский Университет);
до 79 кг - Зотов Иван (СамГТУ);
до 88 кг - Алямкин Сергей (СамГУПС);
до 98 кг - Жданов Даниил (СамГТУ);
свыше 98 кг - Искаков Муххамад (СамГТУ).
Фото: минспорта СО