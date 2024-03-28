В спорткомплексе Самарского университета состоялись соревнования по самбо в рамках областной универсиады

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27 марта в спортивном комплексе Самарского университета состоялись соревнования по самбо в рамках областной универсиады.

В них участвовали 11 команд вузов Самарской области.



Итоги общекомандного зачета:

Самарский университет;

СамГУПС;

СамГТУ.



Победители соревнований в личном зачете:

до 53 кг - Трахиров Максим (Самарский университет);

до 58 кг - Сысоев Леонид (СГЭУ);

до 64 кг - Федотов Артем (Самарский Университет);

до 71 кг - Антипов Михаил (Самарский Университет);

до 79 кг - Зотов Иван (СамГТУ);

до 88 кг - Алямкин Сергей (СамГУПС);

до 98 кг - Жданов Даниил (СамГТУ);

свыше 98 кг - Искаков Муххамад (СамГТУ).

Фото: минспорта СО